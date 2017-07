In occasione del Japan Expo di Parigi sono stati mostrati poster e volantini di un nuovo progetto cinematografico ad opera del famoso studio Gainax , che assisterà il giovane Production GoodBook nella realizzazione di(The Zero Century), trilogia cinematografica ispirata ai personaggi più famosi di Leiji Matsumoto Il primo film, previsto per il 2020, sarà dedicato a Emeraldas , il secondo, atteso per il 2023, avrà come protagonista Herlock / Harlock , mentre l'ultimo vedrà la luce nel 2026 e si concentrerà su Maetel Lo staff principale della trilogia sarà il seguente: