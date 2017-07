Nuova serie per Lupin III e sarà ambientata in Francia

La TMS e lahanno annunciato aldi Parigi che una quinta serie di Lupin III è in produzione., la patria di suo nonno e dove il suo mito è nato dall’estro dello scrittoreDi seguito anche immagini direttamente dal Japan ExpoPer decenni Lupin III è stato rinominato “Edgar” in Francia, ma a partire dal Japan Expo il personaggio è tornato al suo nome originale anche in Francia. Ricordiamo che queste vicende francesi di Lupin arrivano proprio dopo Lupin III – L’Avventura Italiana , serie andata in onda in Italia in anteprima mondiale il 29 agosto 2015.