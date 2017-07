Sarà capitato anche a voi, a furia di rivedere le repliche di una serie, un film o un’anime, quel dato prodotto vi ha stufato. Ecco in Giappone i film dello Studio Ghibli vengono spesso riproposti in TV, così può accadere che le pietre miliari dell’animazione siano venute a noia ad alcuni spettatori nipponici.



Il sito Sirabee, specializzato in sondaggi, durante il suo segmento settimanale “Friday Roadshow”, ha intervistato 986 uomini e donne, di varie età (tra i 20 e i 60 anni), chiedendo loro: “Quale film dello studio Ghibli ormai ti ha stancato e non vorresti più rivedere?”



5. Laputa, il castello nel cielo – 89 voti

Il lungometraggio del 1986 , Scritto e diretto da Hayao Miyazaki, è il primo film prodotto e rilasciato dallo Studio Ghibli; dal 1986 è stato replicato 15 volte sui piccoli schermi nipponici.



4. Nausicaä della Valle del Vento – 104 voti

Epico film fantascientifico del 1984, è considerato come il capolavoro uno dei più grandi capolavori Ghibli, ma in realtà al tempo lo studio non era ancora formato. Diretto da Hayao Miyazaki, che ha adattato un suo manga dello stesso titolo, l’anime ha tutt'ora molti fan, ma le 17 repliche televisive lo hanno fatto venire in noia a molti altri spettatori per sovraesposizione.





3. Lupin III - Il castello di Cagliostro– 105 voti

Rilasciato nel 1979, le avventure di Lupin III in questo film sono co-sceneggiate e dirette da Hayao Miyazaki, e rappresentano il suo debutto da regista di lungometraggi. Il film gli ha portato notorietà e l’acclamazione dei fan. Da allora il lungometraggio è stato replicato sui piccoli schermi nipponici 15 volte e gli intervistati imputano la mancanza di voglia di rivederlo al fatto che ritengono l’anime ormai datato e superato.



2. Una tomba per le lucciole – 108 voti

Il dramma della II guerra mondiale, che prende forma in animazione nel 1988, è uno dei titoli più strappalacrime dello studio e dai temi più difficili, non certo da vedere a cuor leggero. Difatti, pur essendo stato tramesso “solo” 12 volte, per molti spettatori sono inclini ad evitarlo a causa del pesante tema trattato e cercano qualcos'altro di più leggero.



1. Il mio vicino Totoro – 155 voti

Il film del 1988 è uno dei più amati dello studio, molto indicato per famiglie e bambini, così da farne un vero e proprio classico con fan di tutte le età. Tuttavia per molti è diventato simile alla cioccolata, quando se ne mangia troppa, viene a nausea, tra repliche TV e visione home-video, da bimbi e poi magari con i propri bimbi, nipoti... molti non ne possono più.





E voi che ne pensate, ci sono dei film della Ghibli o di Hayao Miyazaki, che avete visto troppe volte e non vi va più di rivedere?



Fonti consultate:

Sirabee

Rocketnews24