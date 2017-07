NOVITÀ

Altair A Record of Battles (Shokoku no Altair) - Mercoledì

Welcome to the Ballroom (Ballroom e Youkoso) - Mercoledì

IN PROSECUZIONE

NOVITÀ

A Centaur's Life (Centaur no Nayami) - Domenica 16:30

Classroom of the Elite (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoshitsu e) - Mercoledì 18:00

Clean Freak Aoyama kun (Keppeki Danshi! Aoyama-kun) - Domenica 18:30

Chronos Ruler - Venerdì 19:30

Convenience Store Boyfriends (Konbini Kareshi) - Giovedì 21:05

Elegant Yokai Apartment Life (Youkai Apato no Yuuga na Nichijou) - Lunedì 17:30

Fastest Finger First (Nana maru San Batsu) - Martedì 21:30

Fox Spirit Matchmaker (Enmusubi no Youko-chan) Sabato 15:30

In another World with my Smartphone (Isekai wa smartphone to tomo ni) - Martedì 15:00

Magical Circle Guru Guru - Martedì 20:05

My First Girlfriend is a Gal (Hajimete no Gal) - Mercoledì 17:30

Nora, Princess and Stray Cat (Nora to Oujo to Noraneko Heart) - Mercoledì 17:15

Restaurant to Another World (Isekai Shokudo) - Lunedì 20:05

Sayuki Reload Blast - Mercoledì 17:00

The Irresponsible Galaxy Tylor - Mercoledì 18:30

Tsuredure Children - Martedì 17:45

IN PROSECUZIONE

BONO BONO 2nd Season - Sabato 02:00

Seven Mortal Sins - Venerdì 19:35 (manca l'ultimo episodio)

NOVITÀ

18if - Venerdì 18:00

Katsugeki Touken Ranbu - Lunedì 18:00

Made in Abyss - Lunedì 18:00

Vatican Miracle Examiner - Lunedì 18:00

IN PROSECUZIONE

My Hero Academia (2a stagione) - Martedì 18:00

Sagrada Reset - Giovedì 18:00

LATECAST

NOVITÀ

Hina Logi from Luck and Logic - Sabato

Love and Lies (Koi to Uso) - Lunedì

LATECAST

Nuova stagione anime, e nuovo blocco di anime disponibili in streaming in contemporanea, o quasi, con la trasmissione giapponese. Facciamo dunque il punto della situazione mettendo in ordine gli streaming ufficiali disponibili sul panorama italianoper questaLa presente lista considera solo le serie "televisive" in corso di trasmissione al momento. Per tutte le informazioni del caso sugli anime in programmazione, ma anche OVA e film, vi ricordiamo il nostroQuotidianamente trovate anche le uscite streaming in home, o nella pagina con la Lista degli streaming, e nel menù principale potete utilizzare la funzione calendario anime 1.pubblica gli episodi in simulcast per gli abbonati e divengono "free" dopo una settimana.2.(Amazon) è un offerta solo per abbonamento.Buona visione!