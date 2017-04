NOVITÀ

Akashic Records of Bastard Magical Instructor - Martedì 15:30

Hinako Note - Venerdì 15:30

Love Rice - Mercoledì 17:00

Love Tyrant - Giovedì 21:05

Room Mate - Mercoledì 17:15

Seven Mortal Sins - Venerdì 19:35

Starmyu Season 2 - Lunedì 18:00

The Eccentric Family 2 (Uchoten Kazoku 2) - Domenica 16:30

The Laughing Salesman - Lunedì 17:30

The Royal Tutor - Martedì 20:35

The Silver Guardian - Sabato 15:30

Tsugumomo - Domenica 17:30

Tsukigakirei - Giovedì 18:30

Twin Angels BREAK - Venerdì 17:00

IN PROSECUZIONE

Berserk (Season 2) - Venerdì 16:30

BONO BONO 2nd Season - Sabato 02:00

Yowamushi Pedal New Generation - Lunedì 20:05

NOVITÀ

Clockwork Planet - Lunedì 18:00

Sagrada Reset - Giovedì 18:00

IN PROSECUZIONE

My Hero Academia (2a stagione) - Martedì 18:00

LATECAST

NOVITÀ

Anonymous Noise - Giovedì 14:30

LATECAST

L'epopea del cavaliere ripetente (Rakudai Kishi no Cavalry)

Nuova stagione anime, e nuovo blocco di anime disponibili in streaming in contemporanea, o quasi, con la trasmissione giapponese. Facciamo dunque il punto della situazione mettendo in ordine gli streaming ufficiali disponibili sul panorama italianoper questaLa presente lista considera solo le serie "televisive" in corso di trasmissione al momento. Per tutte le informazioni del caso sugli anime in programmazione, ma anche OVA e film, vi ricordiamo il nostroQuotidianamente trovate anche le uscite streaming in home, o nella pagina con la Lista degli streaming, e nel menù principale potete utilizzare la funzione calendario anime 1.pubblica gli episodi in simulcast per gli abbonati e divengono "free" dopo una settimana.2.(Amazon) è un offerta solo per abbonamento.Buona visione!