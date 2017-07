La nuova serie di Guru Guru arriva in Italia in simulcast con Crunchyroll

Una delle serie più attese della stagione è sicuramente Magical Circle , l'atteso nuovo adattamento animato in 24 puntate del manga Guru Guru il Girotondo della Magia (Mahōjin Guru Guru ) di Hiroyuki Eto Chi se ne prenderà il simulcast? Il dubbio è stato svelato poco fa:

"Crunchyroll è lieto di annunciare un'altra serie che si aggiunge alla proposta estiva di quest'anno: MAGICAL CIRCLE GURU-GURU.Gli episodi saranno disponibili ogni martedì alle 20:05 (orario italiano) a partire da oggi 11 luglio"

Trama da Crunchyroll:

Nike, un ragazzo del Villaggio Boering, viene inviato suo malgrado a combattere il Re Diavolo dai suoi genitori, in seguito alla richiesta del re di potenziali Eroi.Come da tradizione del villaggio si reca in visita a una vecchia maga, da cui riceve l'incarico di badare a una giovane ragazza, Kukuri, in grado di usare la misteriosa magia Guru Guru. Secondo l'anziana donna, Kukuri è l'ultima rimasta del clan Migu Migu, possessori di Guru Guru, ed era in attesa dell'arrivo di un Eroe. Sarà un viaggio pieno di risate e, occasionalmente, di lacrime.

Il regista sarà Hiroshi Ikehata Robot Girls Z ) mentre il chara design è stato affidato a Naoyuki Asano

Inizia una classica storia fantasy con un eroe svogliato e una giovane e ingenua maga!

La serie va ad aggiungersi agli annunci di oggi:

La nuova serie animata riprenderà dal primo capitolo del manga, dove Kukuri e Nike si incontrano per la prima volta al villaggio Jimina: la serie non sarà quindi il sequel della seconda stagione dell'anime.I doppiatori di Kukuri e di Nike saranno rispettivamente Konomi Kohara e Shizuka Ishigami e lo studio di produzione la Production I.G.

Crunchyroll è lieto di annunciare che oggi partono altre due serie in contemporanea con il Giappone: In Another World With My Smartphone e My First Girlfriend is a Gal, Angel’s 3Piece

In Another World With My Smartphone: gli episodi saranno disponibili ogni martedì alle 15:00 (orario italiano) a partire da oggi 11 luglio.

Morto per un errore di Dio, il nostro eroe si trova in un mondo parallelo, dove inizia una seconda vita. Le uniche cose che possiede sono il suo corpo, che Dio gli ha restituito, e uno smartphone che funziona anche in questo nuovo mondo. Dopo aver incontrato ogni genere di persona e forgiato nuove amicizie, scopre il segreto di questo mondo e riceve l'eredità di una civiltà antica per poi collaborare con i re di alcune nazioni molto spensierate e viaggiare in questo nuovo mondo senza preoccupazioni.

My First Girlfriend is a Gal:Gli episodi saranno disponibili ogni mercoledì alle 17:30 (orario italiano) a partire dal 12 luglio.





Junichi "Jun" Hashiba è un liceale che, come molti coetanei, freme per perdere al liceo la propria verginità. Peccato che egli non è affatto popolare e spesso si aggrega con altri compagni di classe della sua risma e nella sua condizione.

Un giorno, per una scommessa, viene obbligato a fare la dichiarazione a Yukana Yame, una sua compagna di classe bella e avvenente che si veste sempre alla moda in stile Gyaru. Jun si prostra ai suoi piedi certo del fallimento. A sorpresa però, Yame non lo respinge e accetta di frequentare Jun anche se spesso lo prende un po' in giro.

Come si evolverà il rapporto di questa strana coppia.

Kyo è un hikikomori, uno studente delle superiori che si rifiuta di andare a scuola e vive in casa da solo, come un recluso. Tutto ciò che fa durante le sue lunghe giornate è comporre musica con il computer, per poi condividerla in rete. Chissà se là fuori da qualche parte qualcuno verrà mai folgorato dalle sue note o se le sue canzoni diverranno mai famose...

Tuttavia, questa lenta monotonia è destinata ad essere spazzata via... lo attendono rock, batticuori e una band davvero particolare!

a queste vanno aggiunte: Angel’s 3Piece! : gli episodi usciranno(orario italiano). Il primo episodio è già disponibile. New Game!! : gli episodi saranno disponibili(orario italiano) a partire

Dopo il diploma di scuola superiore, Aoba Suzukaze trova impiego alla Eagle Jump, dove lavora al terzo capitolo del suo gioco preferito da bambina: “Fairies’ Story”. Aoba incontra Ko Yagami, che più di tutti l'aveva ispirata nel diventare una character designer, e altre colleghe che l'aiutano a crescere nel lavoro.“Fairies’ Story 3” è stato pubblicato con successo ed è passato un anno dall'arrivo di Aoba alla Eagle Jump. È la stagione in cui giungono i nuovi dipendenti.Aoba ricorda quanto fosse nervosa il suo primo giorno di lavoro ed è esaltata all'idea di essere ora una senpai.Si ripete: “Sono il tuo senpai, Aoba Suzukaze. Piacere di conoscerti!” davanti all'ingresso dell'azienda, ma...Inizia un nuovo capitolo della commedia sulla vita quotidiana di un gruppo di donne che lavorano per un'azienda che sviluppa videogiochi!