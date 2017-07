Sui social è appena stato reso noto l'ospite J-POP Manga per Lucca Comics & Games 2017: è Taiyo Matsumoto autore di Sunny e Tekkon Kinkreet (quest'ultimo verrà rieditato in formato omnibus).

Nato nel 1967 a Tokyo, dopo aver coltivato la speranza di diventare un calciatore professionista, Taiyo Matsumoto esordisce nel mondo del manga e si fa notare vincendo il Comic Open Contest.

In seguito trascorre un lungo periodo in Francia, fondamentale per la maturazione del suo stile, eclettico nel panorama del manga. Le sue opere hanno riscosso riconoscimenti in Giappone (tra i quali un Tezuka Osamu Cultural Prize e uno Shogakukan Manga Award) e nel mondo: “Tekkon Kinkreet” – che sarà pubblicato per la prima volta in Italia da J-POP – ha vinto il Premio Eisner come miglior fumetto straniero, e per 2 volte l’autore si è classificato tra i finalisti dell'Angoulême International Comics Festival.