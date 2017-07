gennaio 2018

anche l'arrivo al cinema

Finalmente è arrivata la grandissima notizia che tutti i fan aspettavano: ladi The Seven Deadly Sins è attesa perQuesta seconda stagione prenderà il nome di(The Seven Deadly Sins: Revival of Commandments).Non è finita qui: pare che per il 2018 sia attesoper The Seven Deadly Sins!Di seguito lo staff, il quale ha subito cambiamenti:La produzione della seconda stagione è stata annunciata da tempo , ma dopo tantissima attesa e qualche incomprensione , finalmente i fan potranno tuffarsi nella trasposizione animata del manga di Nakaba Suzuki , che ricordiamo in Italia è edito da(19° volume in vendita dal 5 luglio)