tra il 3 e il 9 luglio 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.(Restaurant to Another-World) continua a beneficiare del momento favorevole e mantiene il primo posto per una nuova settimana con buone vendite precedendo di poco l'actionmentre è più staccato, spinoff al femminile di Kyoukai Senjou no Horizon.Re:Zero rimane in classifica e precede Alderamin (nuova uscita) e Youjo Senki. Con la partenza della nuova stagione anime qualche altro titolo beneficerà della pubblicità, come Knight's & Magic di cui vengono riscoperti i primi volumi.