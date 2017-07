Ogni anno in Giappone escono sempre nuove e bizzarre invenzioni per difendersi dalle zanzare, vi ricordate la zanzariera totalbody dell’estate 2016? No, allora fatevi 4 risate a questo link. Invece nell’estate 2017, l’arma non si indossa ma si impugna: “”, un nome corto, corto, ha una estremità ad imbuto provvisto di ventilatore, che risucchia l’aria, in modo da permettervi di aspirare la zanzara in volo o dal luogo in cui si è posata.L’imbuto, che può essere ruotato di 90 gradi in ogni direzione, non è un semplice mini aspiratore, al suo interno ha anche una retina elettrificata che darà un bel shock alla maledetta succhia-sangue, uccidendola prima che finisca contro le ventole e magari crei un bel frullato di zanzara, non proprio simpatico da ripulire in caso vi abbia già "assaggiati".L’aggeggio in questione è lungo 83 centimetri e pesa 708 grammi, può essere acquistato sul negozio on-line Thanko , al prezzo di 2.480 yen.Dimenticate libri, cuscini, stracci, racchette insetticidi, zampironi, citronelle e compagnia cantante e buona caccia armati del vostro nuovo “” (nome in codice, modello: MOSKFAN2)!