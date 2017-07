Fumi si è accorta di essere innamorata di Akatsuki e giorno dopo giorno il pensiero di lui si fa sempre più intenso. Il comportamento del maestro, a volte spietato e altre così gentile, non fa che accrescere la sua confusione e, come se non bastasse, ora c’è anche una rivale (?)... Finché lo sconforto non prende il sopravvento e Fumi finisce per scoppiare in lacrime proprio davanti ad Akatsuki! Come reagirà lui nel vederla così?

Mika Yamamori Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.30