dal 10 giugno al 16 luglio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 16/07/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaUna settimana quasi del tutto priva di nuove uscite è dominata ora dal film dialla sua terza parte a cui si accoda quello die quindi una nuova uscita perche si piazza in terza posizione.Ritorno di fiamma per Girls und Panzer che piazza altre 3.000 copie circa per la serie approfittando, forse, del Prime Day di Amazon. Stessa cosa è successa, ma in misura minore, anche per i film Ghibli.* Uscita che include un biglietto per un evento live o altri bonus speciali (nel caso di Granblue Fantasy un codice speciale da usare nel gioco)