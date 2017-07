eventi di punta

Ve li avevo presentati poco tempo fa: i ragazzi di Amv Italia ci avevano spiegato perché e come editano i loro bellissimi video. Quindi non potevamo non risentirli dopo aver scoperto che la loro partecipazione al Japan Expo Amv Contest tenutosi ai primi di luglio durante il Japan Expo di Parigi era andata molto bene!Infatti tre di loro sono arrivati alle fasi finali: due si sono piazzati nei primi 20 e una èvincendo l'Audience Choice. Ma a questo punto lascio la parola alla vincitrice che vi spiegherà bene nel dettaglio quello che è successo.Si è da poco concluso l'evento divenuto negli ultimi anni il più popolare nel mondo degli amv: ilQuesta gara prende il nome della fiera che lo ospita, il Japan Expo di Parigi che, ogni anno nel mese di luglio, organizza uno dei più grandi eventi d'europa dedicati agli anime e ai manga.L'amv contest è uno deglidi questa fiera, basti pensare che nel corso degli anni ha partecipato gente del calibro di Nostromo e di Qwaqa, due tra i più grandi editor che hanno contribuito a fare la storia degli amv.Quest'anno è stata un'edizione che ha visto tra i protagonisti anche noi di. Non era mai accaduto infatti che 3 italiani, ovvero Joy's, Kroner e chi vi scrive AntaresHeart07, arrivasserodel torneo e questo, per una community giovane come la nostra, non può che averci reso orgogliosi.Ognuno di noi ha partecipato al torneo con una tipologia di video differente sia nel genere che nello stile, l'intento era quello di non proporre video tra di loro simili e mostrare quindi in un'occasione importante come il Japan Expo, lache l'editing nostrano offre al giorno d'oggi.Ilche vi presenterò è l'amv editato daal suo debutto nella competizione, piazzatosisu 25 finalisti e 62 partecipanti totali.L'amv in questione, di evidente genere drammatico, trae ispirazione dain particolare:la prima è rappresentata dalla frase del poeta, visibile nei primi secondi del video, che ha ispirato Kroner riguardo il concetto del video.L'idea di base è stata infatti quella di. La figura della farfalla ha come punto in comune con l'eternità il simbolo di rinascita e di caducità delle cose. Le farfalle sono state usate quindi come una sorta di guida in un viaggio attraverso i sogni e il tempo.Seguendo le parole di Byron, si crea un dualismo sia a livello di sentimenti, sia a livello di separazione anima-corpo. Ci si può sentire travolti dall'impossibilità di cambiare il nostro destino o si può accettare la grandezza della cosa.Viene quindi messo in risalto questo dualismo e queste sensazionie attraverso un moto continuo delle scene, per creare l'idea del tempo che scorre in eterno.Ci sono poi alcuni orologi e la clessidra finale che scorrono al contrario, a simboleggiare come il tempo non sia nient'altro che una percezione che scorre in ogni direzione, senza il nostro controllo.La seconda e ultima fonte d'ispirazione è costituita dall'editing di Centurione, che ha influenzato lo stile adottato in quest'amv da Kroner.italiano gareggiante al Japan Expo è stato quello dinella categoria romance, anche lei al suo debutto nella competizione e arrivata 17°.Il suo amv nasce in principio con un'idea abbastanza semplice: quello di raccontare ladi una studentessa e del suo insegnante; lei infatti è innamorata del suo professore ma il suo non è un amore ricambiato.Alla fine scoprirà che la persona giusta le era sempre stata accanto nei momenti di difficoltà e che, da stupida, aveva trascorso una vita intera nel cercare di rincorrere la persona sbagliata.Ildell'Amv non a caso è(sbagliato), a voler sottolineare lo sbaglio commesso dalla protagonista del video nel non essersi accorta che la persona giusta le era sempre rimasta accanto.Arriviamo dunque alper il Japan Expo: senza ombra di dubbio è stato il progetto più impegnativo che abbia mai realizzato finora.Era un'idea questa che avevo da tempo, fin da quando per la prima volta vidi la serie " Shokugeki No Souma " ispirato al MasterChef della tv.Pensai che sarebbe stato bello vedere competere Souma con altri protagonisti di altre serie anime, purtroppo però persi subito fiducia nelle mie capacità e lasciai perdere poco dopo.Qualche mese fa però, partecipando ad un contest particolare chiamato IC (Iron Chef) dove sono i giudici a proporre le canzoni da editare ai partecipanti, ho scopertonella creazione di questo Amv.Ho quindi cominciato a ricercare tutte le serie anime in cui vi erano protagonisti che cucinavano: Google è stata la fonte principale che mi ha aiutata tantissimo, ma mi sono servita anche di AnimeClick, Vvvvid e Yamato Animation nelpossibili che mi avrebbero aiutata a completare il mio ambizioso progetto.Non vi nascondo che non è stato semplice impostare il video: avevo già deciso che avrei utilizzato la scenografia di Shokugeki no Souma, ma coordinare tra di loroè risultato più difficile di quanto potessi immaginare.Ci sono voluti circa 3 mesi e mezzo di lavoro, ma anche e soprattutto tanta pazienza e costanza. Alla fine posso solo dire di essere contentissima del risultato finale e per aver ricevuto tantissimi messaggi positivi da chi ha visto il mio video. Penso che l'affetto della gente sia la vittoria più ambita da chiunque editi un amv, quindi l'aver vinto l'Audience Choice (cioè) è stata in assoluto la vittoria più bella.Con l'auspicio di potervi portare presto nuove (e positive) notizie, vi saluto ringraziando ancora una volta lo staff di Animeclick per aver concesso questo spazio.