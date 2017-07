L’account ufficiale di Twitter del franchise Code Geass ha postato un’immagine che vuole solleticare le aspettative e la curiosità dei fan, il post reca infatti la scritta "mancano 7 giorni”:Bolle qualcosa di nuovo in pentola? Cosa verrà rivelato alla fine del countdown?La Sunrise. Lo scorso novembre, in occasione del X anniversario di Code Geass aveva rivelato, che la serie anime originale sarà compilata, in 3 film (il primo dei quali dovrebbe uscire entro la fine del 2017); e che è in lavorazione un progetto sequel intitolato Code Geass: Fukkatsu no Lelouch (Lelouch della resurrezione). La sua data di uscita è ancora imprecisata, ma l'attesa è senza dubbio altra tra i fan del brand, e non solo, per la nuova serie che vedrà il ritorno (?) del celebre antieroe Lelouche Lamperouge proprio a dieci anni dalla trasmissione della seconda serie originale.Il nuovo trailer pubblicato dalla Sunrise mostra in azione vari personaggi della saga ovvero Kallen