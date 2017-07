l'unico appuntamento di agosto

La vecchia pubblicità di RaiGulp per la terza stagione di Crystal



Le giornate estive, si sa, sono giornate di repliche per la tv italiana ma anche una possibilità di recupero per chi si è perso la visione disu RaiGulp. Da sabato scorso l'orario serale delle avventure delle guerriere sailor è alle 22.20. Questo rimarràvisto che dal 3 questo titolo cesserà la messa in onda delle 17.05

Da un brand Toei ad un altro.

Attraverso la propria guida tv ufficiale, Mediaset annuncia la trasmissione in prima visione in chiaro di “Dragon Ball Z La Battaglia degli Dei”! 14° film cinematografico basato sull’arco narrativo di Dragon Ball Z, l’anche noto “Battle of Gods” (神と神 – Kami to Kami) si posiziona alcuni anni dopo la sconfitta di Majin Bu e vede i Guerrieri Z affrontare il misterioso e potente Dio della Distruzione Beerus (Bills nel film).

L’appuntamento è previsto questa Domenica 30 Luglio 2017 alle 13:50 su Italia 1, canale 6 del digitale terrestre. Il programma sarà sottotitolato alla pagina 777 di Mediavideo.

La promo di Italia 1 per il film la bataglia dei Dei