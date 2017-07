30 milioni di copie

31 agosto

【本日7/27発売‼︎】

YJ35号は、実写映画公開直前!

永久保存版「東京喰種」大特集号です。

①表紙

②連載6年の歴史を振り返る巻頭カラー記事

③巻頭カラー

④twitter画展のホログラムイラストカード全種プレゼント企画



コミックス派の皆さまも、今号はぜひ…‼︎ pic.twitter.com/WVv8z8xxCr — 東京喰種トーキョーグール:re (@tkg_official) 27 luglio 2017

29 luglio

Stando ai dati rilasciati nella 35° edizione annuale di Weekly Young Jump , rivista edita da Shueisha , scopriamo che l’opera di Sui Ishida Tokyo Ghoul (considerando anche il suo sequel Tokyo Ghoul:re ), abbia superato il tetto dellepubblicate in tutto il mondo, sin dal 2012.Tokyo Ghoul è stato pubblicato dal settembre 2011 al settembre 2014, 143 capitoli che han formato 14 volumi; mentre Tokyo Ghoul:re al momento può contare 12 volumi, di cui l’ultimo pubblicato il 19 luglio vendendo 408.322 copie nel suo primo fine settimana, arrivando al secondo posto della classifica Oricon. In Italia ambo le serie sono pubblicate dallaed il 6° volume di Tokyo Ghoul:re è atteso per il prossimoEcco la copertina dell’ultima edizione di Young Jump:Ricordiamo che di Tokyo Ghoul vi sia stata una prima stagione anime nel 2014 e poi Tokyo Ghoul √A nel 2015, oltre che due OAV , una novel ed iluscirà una trasposizione live-action