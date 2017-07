I tre film (che avranno comunque delle scene inedite oltre a quelle di montaggio) saranno, in ordine di continuità: Code Geass - Hangyaku no Lelouch - Kōdō

Code Geass - Hangyaku no Lelouch - Handō

Code Geass - Hangyaku no Lelouch - Ōdō

Code Geass - Hangyaku no Lelouch Gaiden - Shiro no Kishi, Kurenai no Yasha

Code Geass Danshō - Mosaic no Kakera

L’account ufficiale di Twitter del franchise Code Geass ha svelato il perchè del countdown dell'ultima settimana. Sono state svelate infatti le date dei tre film cinematografici di riepilogo insieme alle prime immagini e a un teaser video che andiamo a mostrarvi- The Awakening Path),- The Rebellion Path), and- The Imperial Path). Il primo film sarà nei cinema giapponesi il 21 ottobre October 21, il secondo ci sarà per febbraio 2018 e il terzo a maggioMostrato anche il poster promozionale dei film Code Geass: Fukkatsu no Lelouch (Lelouch della resurrezione) che vedrà il ritorno (?) del celebre antieroe Lelouche Lamperouge ma su due spin off light novel dedicati al franchise. Il primo,), si concentrerà su storie su Suzaku e Kallen, mentre il secondo,Story Fragment - Piece of the Mosaic), sarà incentrato su sei diversi protagonisti la cui vita è influenzata e cambiata dagli eventi della storia principale.