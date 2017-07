la storia ambientata in una ‘normale’ scuola dell’Aldilà, in cui il protagonista maschile, Yuzuru Otonashi, si risveglia privo di memoria dopo la sua morte. Ad accoglierlo nella nuova realtà la bella Yuri, leader della SSS (Shinda Sekai Sensen), che lo convincerà a combattere contro l’algida Tenshi, angelo e presidentessa del consiglio studentesco, per ribellarsi a quel crudele destino che li ha confinati nell’al di là. Tuttavia ben presto Otonashi si renderà conto di come la realtà sia più complessa di quanto possa sembrare a prima vista…

Annunciato da Kadokawa , il nuovo manga della serie Angel Beats! debutterà il 30 agosto!Il manga s'intitolerà Angel Beats: The Last Operation; l'autore, Jun Maeda si occuperà della sceneggiatura: verrà svelato il motivo per cui l' Afterlife Battlefront (Shinda Sekai Sensen in originale) è venuto nel mondo reale. Yuriko Asami Angel Beats!: Heaven's Door ) si occuperà delle illustrazioni.Il manga verrà pubblicato sulla rivista Dengeki G's Comic, come parte delle celebrazioni per il 25° anniversario della rivista.È una serie anime televisiva dal concept originale andata in onda nel 2010 in 13 episodi.L'anime in realtà fa parte di un progetto inter-media concepito da Jun Maeda con l’intenzione di ripetere il successo ottenuto da brand come .hack// ed Eureka 7. Per il suo titolo, Maeda si è avvalso del character design del grafico e illustratore Na-Ga ( Kanon Clannad ) e della preziosa collaborazione della, compagnia dedita alla produzione di visual novel, di cui lo stesso Maeda è cofondatore. Il progetto multimediale ha coinvolto anche, che ha iniziato la pubblicazione del light novel Angel Beats! Track Zero e del manga Angel Beats! The 4-koma, illustrato da Haruka Komowata, a cui poi si è aggiunto anche Angels Beats! - Heaven's Door-.A testimonianza del grande successo ottenuto dava ricordato come durante la messa in onda sia riuscito a battere persino K-On! in termini di pubblico, segnando lo share più alto nella fascia notturna del triennio precedente. A questo risultato vanno aggiunte le ottime vendite dei Blu Ray e il grande successo ottenuto dalla colonna sonora: il singolo My Soul, Your Beats!/Brave Song è riuscito a vendere oltre 80.000 copie solo nella prima settimana, mentre l’album Keep The Beats! delle Girls Dead Monster (GirlsDeMo) al suo esordio ha venduto circa 51,000, confermando i risultati ottenuti dai singoli Crow Song e Thousand Enemies.