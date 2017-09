La storia è ambientata nello stesso mondo di Negima ma ad alcuni decenni di distanza nel futuro dalla conclusione delle avventure di Negi e compagne.

In un tranquillo villaggio di campagna il giovane Touta vive tranquillamente con la professoressa Yukihime che lo ha adottato dopo la morte dei suoi genitori. In seguito ad alcuni eventi, Touta si imbarca in un lunga avventura per raggiungere la capitale Neo Tokyo, crocevia degli eventi mondiali e dell'esplorazione nello spazio. Un viaggio ricco di avventure visto che Yukihime in realtà è nientemeno che la vampira immortale Evangeline Mc Dowell.

L'autore di UQ Holder! Ken Akamatsu , ha annunciato che il suo manga riceverà due nuovidopo la fine della messa in onda della serie anime. Ciascun episodio sarà incluso nelle edizioni limitate dei volumi 16 e 17 del manga, che usciranno rispettivamente il 9 marzo e l'8 giugno dell'anno prossimo. Ricordiamo che lo scorso 8 ottobre è uscito un altro special insieme all'edizione limitata del volume 14.La serie sarà prodotta da J.C. Staff e sarà diretta da Youhei Suzuki ( DanMachi Gaiden Sword Oratoria ). La sceneggiatura sarà ad opera dello stesso mangaka Ken Akamatsu e di Shogo Yasukawa Food Wars! Shokugeki no Soma ).L'anime, tratto dal manga di Ken Akamatsu come spinoff del più celebre Negima! , debutterà il 2 ottobre sulle tv giapponesi. Nel promo video dove è possibile ascoltare anche la opening, "Happy ☆ Material.", cantata da alcune doppiatorici: Yuka Takakura, Yuuki Hirose, Ai Kayano, Yui Ogura, Sayaka Harada e Akari Kito.La serializzazione del manga è iniziata su Weekly Shonen Magazine nell'agosto 2013. Il manga è edito in Italia da