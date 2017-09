"Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Molto tempo fa, nel mondo regnava la più completa armonia, poi tutto cambiò, quando la Nazione del Fuoco decise di attaccare. Solo l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli Elementi, poteva fermarla. Ma, quando il mondo aveva più bisogno di lui, scomparve.

Sono passati cento anni e io e mio fratello abbiamo scoperto il nuovo Avatar, un dominatore dell'Aria di nome Aang. Ma, nonostante la sua abilità nel dominio dell'aria, ha ancora molto da imparare.

Ma io ne sono certa, Aang salverà il mondo."



Queste sono le parole che, all'inizio di ogni episodio, compensano l'assenza di una vera e propria sigla di apertura per "Avatar: The Last Airbender" (arrivato in Italia come "Avatar - La leggenda di Aang"), cartone animato statunitense ideato da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko e costituito da sessantuno puntate di durata canonica, andate in onda in patria tra il 2005 e il 2008.

A pronunciarle è Katara, coprotagonista della serie, la quale ha luogo in un mondo diviso tra Tribù dell'Acqua, Regno della Terra, Nazione del Fuoco e Nomadi dell'Aria, ciascuno dei quali è specializzato nel dominio del corrispettivo Elemento, cioè nella capacità di manipolarlo a proprio piacimento, anche se in seguito a rigidi addestramenti. Tale mondo è però sconvolto da un secolare conflitto, che vede contrapposta la Nazione del Fuoco, con i suoi feroci propositi di supremazia globale, a tutte le altre entità territoriali.

Sarà proprio Katara, insieme al fratello maggiore Sokka, a risvegliare l'Avatar Aang da un sonno lungo cent'anni. Insieme, decideranno di intraprendere un lungo e periglioso viaggio per aiutare l'impreparato Aang a compiere il proprio destino: ripristinare l'equilibrio tra tutti i popoli.



Tralasciando lo spostamento fisico da una località all'altra, quello del viaggio, soprattutto di crescita interiore, è uno dei temi portanti del cartoon: la maggior parte dei personaggi è costituita da adolescenti, con un'età compresa tra i dodici e i sedici anni. Questo comporta una tempesta emotiva che la serie riesce a rappresentare con grande cura, presentandoci un campionario di sentimenti estremamente vario e realistico: ci sono coraggio, timore, senso di inadeguatezza, egoismo, amore, amicizia, orgoglio, la dicotomia tra un'inaspettata maturità e la prevedibile puerilità, tutte sensazioni che coinvolgono sia i protagonisti che gli antagonisti, non meno complessi e affascinanti.

Aang, nonostante tutte le responsabilità che comporta l'essere l'Avatar, è pur sempre un ragazzino di dodici anni che, dopo cento anni di stasi criogenica, si ritrova improvvisamente ad essere l'ultimo della propria gente, affrontando così solitudine e dolore, ma senza mai perdere il proprio altruismo e il proprio desiderio di conoscenza e la propensione alla spensieratezza e al divertimento. Ciononostante, anche lui sarà dominato in alcune sequenze da sentimenti meno nobili, come rabbia e gelosia.

La continua lotta tra il destino, inteso come un percorso predeterminato, e il futuro che è possibile costruirsi da sé, seguendo il proprio cuore, accentua il dualismo tra Aang e Zuko, tormentato principe esiliato della Nazione del Fuoco, inviato a dare la caccia all'Avatar per riconquistare il proprio onore.

Katara, avendo perso la madre in giovane età, mostra spesso e volentieri un atteggiamento affettuoso e quasi materno nei confronti di coloro che la circondano, preoccupandosi per la loro incolumità e per il loro benessere psichico, sempre pronta a donare loro parole di conforto e speranza. Tuttavia, questo non la rende un personaggio femminile debole e banale, poiché anche lei saprà dimostrare grande forza e determinazione, così come disprezzo e mancanza di fiducia.

Sokka è il mattatore della serie, capace di tirar fuori dal nulla spassose battute nei momenti più inaspettati, ma, essendo un ragazzo normale circondato da individui eccezionali e potenti dominatori, non è raro che si interroghi sul proprio valore.

Toph, ragazzina cieca cresciuta tra gli agi e l'apprensione dei genitori, ma segretamente rude e insofferente alle regole, è assolutamente priva di autocommiserazione, diventando, al contrario, forse la più ironica e geniale tra i protagonisti.



Indubbiamente, i personaggi sono il punto di forza di "Avatar - La leggenda di Aang": ognuno di essi possiede personalità e motivazioni uniche e ben costruite, talmente convincenti e accattivanti da rendere impossibile anche il semplice odio nei confronti di uno solo di essi, fosse anche il più crudele e spietato dei villain. Gli stereotipi comportamentali, per quanto presenti, sono utilizzati con criterio, in contesti che li rendono quantomeno plausibili e sopportabili, senza che questo comporti il rinunciare a una buona dose di originalità. Nel corso dei sessantuno episodi, il gruppo di eroi entrerà a contatto con numerose figure molto eterogenee, traendone preziosi insegnamenti o fungendo essi stessi da ispirazione per gli altri, realizzando una continua e reciproca maturazione psicologica. Anche i rapporti che instaurano mutuamente sono brillanti e profondi, con la sola eccezione di alcune relazioni sentimentali di secondo piano, che appaiono come forzate e in qualche misura immotivate.



Il comparto tecnico, nonostante cali trascurabili, si distingue per animazioni eccellenti, che rendono al meglio nelle frequenti scene d'azione, in cui è evidente la grande cura prestata alle coreografie dei combattimenti (esaltate dalla regia), alle arti marziali che accompagnano il dominio dei vari Elementi e agli effetti speciali e sonori. La colonna sonora, per quanto non presenti brani particolari che spicchino sugli altri, è di buon livello e affianca alla perfezione le scene mostrate sullo schermo. Ottimo il doppiaggio italiano.

Il design dei personaggi è molto curato e piacevole, sia per quanto riguarda la loro fisionomia che il vestiario. Nella realizzazione delle ambientazioni di carattere antropico è palese l'influenza dell'architettura tradizionale orientale, mentre i paesaggi naturali sono estremamente vari, passando da distese di neve e ghiaccio a foreste tropicali a ripidi picchi rocciosi. Molti scorci sono estremamente suggestivi e dettagliati, nonostante sia possibile percepire, a volte, una certa mancanza di spessore. Occorre sottolineare la presenza di flashback e leggende raccontate utilizzando stili grafici peculiari, contribuendo a rendere la serie ancora più varia e fresca.

Il mondo in cui si svolge la vicenda è tratteggiato con grande attenzione, sia per quanto riguarda le forse non troppo fantasiose creature che lo abitano, sia per le culture dei popoli presenti, ciascuna delle quali è ben differenziata dalle altre: è impossibile non notare il peso delle tradizioni cinesi, giapponesi, Inuit e tibetane, nonché di vari concetti e principi religiosi provenienti dalle dottrine induiste e buddiste. Alcune scelte stilistiche e grafiche, invece, rivelano anche la forte influenza dell'animazione nipponica.



"Avatar - La leggenda di Aang" è quello che tutti gli shounen commerciali odierni dovrebbero essere: una trama effettivamente semplice (un eroe predestinato e un grande malvagio da sconfiggere per salvare il mondo), ma coadiuvata da un intreccio avvincente e prevedibile, ma non scontato. Si tratta di un'opera genuina che punta sul carisma dei suoi personaggi, sulla forza dei loro sentimenti e sulla maestria nella realizzazione degli scontri per conquistare lo spettatore, senza ricorrere a facili lezioncine morali ripetute fino allo sfinimento, al fanservice o alla violenza, dimostrando di poter dar vita a una storia adulta anche senza sangue e/o corpi nudi. La gestione dei momenti comici e drammatici è magistrale: dosati con criterio, non arrivano mai a privare i personaggi della loro carica ironica e della profondità, anche nelle situazioni più ardue o in quelle più leggere.

Una serie d'animazione assolutamente consigliata.