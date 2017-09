One Piece: tutte le iniziative Star Comics per celebrare il ventennale

Il 2017 è un anno di ricorrenze particolarmente importanti. Una di queste, come vi abbiamo già raccontato, è il trentennale di Edizioni Star Comics. Un'altra, non meno notevole, è il ventennale di ONE PIECE, "il manga dei record". Ovviamente non potevamo non partecipare ai festeggiamenti di questo eccezionale anniversario, e per questo abbiamo preparato diverse iniziative celebrative.

Inizieremo con la ristampa del mitico volume 1 in due edizioni limitate: ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER e ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – GOLD.

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY n. 1 – GOLD

Eiichiro Oda

11,5x17,5, B, b/n con mini poster a colori, con alette, pp. 208, € 5,90

Data di uscita: 1/11/2017, solo allo stand STAR COMICS (NAP286) a Lucca Comics & Games 2017

Isbn 9788822607508

ONE PIECE 20th ANNIVERSARY n. 1 – SILVER

Eiichiro Oda

11,5x17,5, B, b/n con mini poster a colori, con alette, pp. 208, € 5,90

Data di uscita: 8/11/2017, solo in fumetteria

Isbn 9788822607492

Entrambe le edizioni limitate consisteranno in una ristampa del primo volume della saga in un’esclusiva veste da collezione: finitura metallizzata silver/gold, mini-poster interno, contenente un messaggio del maestro Oda e due speciali variant cover con illustrazione inedita, sempre a firma del creatore della saga.

Riportiamo direttamente dal sito ufficiale , il comunicato che rende note tutte le iniziative varate per festeggiare lo storico traguardo del manga

L’edizione SILVER sarà disponibile dall’8 Novembre solo ed esclusivamente in fumetteria: non la troverete alla fiera di Lucca, né in edicola, né in libreria di varia, né nei web store (eccezion fatta per gli shop online delle fumetterie). L’edizione GOLD, invece, sarà limitatissima e disponibile solo ed esclusivamente a Lucca Comics & Games 2017 presso lo stand Star Comics (NAP286) dall’1 al 5 Novembre. Dopo la manifestazione, le copie invendute saranno messe in vendita nello shop online del nostro www.starcomics.com, e resteranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Sempre a Lucca Comics & Games 2017 sarà presente un photo boot in cui scattarsi una simpatica foto a tema One Piece e avere la possibilità di accaparrarsi uno dei quattro set contenente i favolosi dobloni commemorativi di ONE PIECE. Partecipare è semplice:

-) Scattati una foto presso il Photo Booth

-) Postala su Instagram con l’hashtag #OP20THSTAR

-) Partecipa al sorteggio dei dobloni!

Scoprirai i dettagli a breve nella sezione news del nostro sito.

Last but not least, durante Lucca Comics and Games, ospiteremo nel nostro stand un piccolo assaggio della ONE PIECE EXHIBITION, la mostra dedicata a ONE PIECE allestita nel 2015 a Tokyo, esibendo la riproduzione di un disegno del maestro Oda unitamente a un interessante documentario che racconta il making of dell’illustrazione stessa.

Dall’1 al 5 Novembre a LC&G 2017 presso lo stand Star Comics (NAP286): ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – GOLD e ONE PIECE EXHIBITION!

Dall’8 Novembre, solo in fumetteria: ONE PIECE 20th ANNIVERSARY – SILVER!

Venite a festeggiare con noi il ventesimo anniversario di ONE PIECE presso lo stand STAR COMICS (NAP286) a Lucca Comics & Games 2017: È UN’OCCASIONE IRRIPETIBILE!

Vi aspettiamo!

