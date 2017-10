Quali reazioni incontrollate avranno Gintoki & Co. davanti alla pubblicazione della classifica di gradimento dei personaggi di Gintama? Cosa non faranno per aggiudicarsi il primo posto?! Ma ai nostri beniamini non mancheranno altre occasioni per testare il proprio valore, e anche stavolta dovranno mettercela tutta per far fronte ai nuovi, assurdi pericoli che li attendono: le vespe, lo spirito da samurai di Okita e, per finire, degli esercizi ginnici via radio!

Hideaki Sorachi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.90