Unshō Ishizuka è il maggiore Hanamura, il padre di Benio;

Reiko Suzuki è la fedele governante di casa Hanamura;

Kenta Miyake è Ushigorō, uomo tuttofare della tenuta;

Shizuka Itou è Kichiji.

Mamoru Miyano (Rin in Free!) avrà il ruolo del promesso sposo Shinobu Ijūin.

Takahiro Sakurai è Tōsei Aoe, presidente della casa editrice "Jōdansha" in cui lavora Benio;

Kazuya Nakai è Shingo Onijima, sergente mandato in Siberia;

Yuuki Kaji è Ranmaru Fujieda, celebre attore kabuki "onna-gata", nonché amico carissimo di Benio.

Asami Seto è Tamaki Kitakōji, cara amica di Benio.

Benio Hanamura è una ragazza indipendente ma pasticciona che è stata promessa in sposa al tenente Shinobu Ijuin. Ma Benio è una ragazza moderna, che non si piega ai vecchi metodi di un Giappone ormai ‘passato’, e per questo ne farà vedere delle belle al promesso sposo, a suo padre e a tutti i personaggi che le si pareranno davanti nel corso della serie cercando di ricondurla sulla ‘retta via’ delle Signorine Perbene…

Segnatevi la data: l'11 novembre 2017 arriverà finalmente nelle sale cinematografiche giapponesi il primo dei due nuovi lungometraggi animati dedicati a, celebre titolo della mangaka Waki Yamato . Il secondo vi farà seguito invece all'inizio del 2018.Per il primo film , intitolato(Haikarasan ga tooru The Movie 1, Benio, raggiante diciassettenne), ecco giungere un video esteso accanto ad un poster inedito: in sottofondo udiamo la theme "Yume no hate made" (fino alla fine dei sogni) di Mariya Takeuchi interpretata dalla doppiatrice della protagonista Saori Hayami (Haruka di Hibike! Euphonium e Shōko di A Silent Voice).Ecco poi nuove visual dei comprimari, che troverete nella gallery, nonché di seguito i doppiatori prescelti sui rispettivi ruoli.Faranno inoltre il loro debutto in qualità di doppiatrici nel primo film anche il gruppo di idol al femminile=LOVE (da leggersi "uguale amore") composto da Maika Sasaki, Hitomi Takamatsu e Shōko Takiwaki.Ricordiamo poi:Il regista del film sarà Kazuhiro Furuhashi (Rurouni Kenshin, Hunter x Hunter) che si occuperà anche della sceneggiatura.Il secondo film "" (Grande storia d'amore a Tokyo), verrà rilasciato nel 2018 e narrerà la storia fino all'ultimo capitolo del manga originale, non ricompresa nella celebre serie animata di 42 episodi del 1978-1979 e quindi rimasta inedita sul fronte animato.La regia del secondo lungometraggio sarà affidata a Mitsuko Kase Young Black Jack ); il design dei personaggi è a cura di Terumi Nishii (Penguindrum, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable ) mentre le musiche saranno di Michiru Oshima (Fullmetal Alchemist), per una produzione targataRicordiamo che il manga è stato pubblicato in Italia peranche in una nuova edizione, e dalla storia sono stati tratti sia un lungometraggio dal vivo con Yoko Minamino e Hiroshi Abe nel 1987, sia tre versioni drama nel 1979, 1985 e nel 2002.