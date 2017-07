Teaser Video

Takahiro Sakurai è Tōsei Aoe, presidente della casa editrice "Jōdansha" in cui lavora Benio;

Kazuya Nakai è Shingo Onijima, sergente mandato in Siberia;

Yuuki Kaji è Ranmaru Fujieda, celebre attore kabuki "onna-gata", nonché amico carissimo di Benio.

Asami Seto è Tamaki Kitakōji, cara amica di Benio.

Benio Hanamura è una ragazza indipendente ma pasticciona che è stata promessa in sposa al tenente Shinobu Ijuin. Ma Benio è una ragazza moderna, che non si piega ai vecchi metodi di un Giappone ormai ‘passato’, e per questo ne farà vedere delle belle al promesso sposo, a suo padre e a tutti i personaggi che le si pareranno davanti nel corso della serie cercando di ricondurla sulla ‘retta via’ delle Signorine Perbene…

Durante lo scorso Anime Expo di Los Angeles,ha annunciato l'intenzione di distribuire i due lungometraggi animati dinei cinema statunitensi con i sottotitoli inglesi; preludio per un rilascio di livello internazionale?Manca ancora una data tuttavia, in quanto ancora non è stata confermata ad oggi quella di rilascio nei cinema giapponesi del secondo film, mentre il primo andrà a novembre 2017.E' stato inoltre diffuso il primo teaser video:Ed ecco anche i character visual dei personaggi di Tosei, Ranmaru, Onijima e Tamaki, oltre che di Benio e Shinobu. Saori Hayami (Haruka di Hibike! Euphonium e Shōko di A Silent Voice) darà la voce all'esuberante Benio "Haikara-san" Hanamura, che si occuperà anche di un tema canoro, mentre Mamoru Miyano (Rin in Free!) avrà il ruolo del suo promesso sposo Shinobu Ijūin.Ricordiamo che il titolo del primo film è(Haikarasan ga tooru The Movie 1, Benio, raggiante diciassettenne), del quale sono stati svelati anche i principali doppiatori e il regista, ovvero Kazuhiro Furuhashi (Rurouni Kenshin, Hunter x Hunter) che si occuperà anche della sceneggiatura.Il secondo film sarà intitolato "" (Grande storia d'amore a Tokyo), verrà rilasciato nel 2018 e narrerà la storia fino all'ultimo capitolo del manga originale, non ricompresa nella celebre serie animata di 42 episodi del 1978-1979 e quindi rimasta inedita sul fronte animato.La regia del secondo lungometraggio sarà affidata a Mitsuko Kase Young Black Jack ); il design dei personaggi è a cura di Terumi Nishii (Penguindrum, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable ) mentre le musiche saranno di Michiru Oshima (Fullmetal Alchemist), per una produzione targata Mariya Takeuchi si occuperà della canzone "Yume no hate made" (fino alla fine dei sogni).Ricordiamo che il manga è stato pubblicato in Italia peranche in una nuova edizione, e dalla storia sono stati tratti sia un lungometraggio dal vivo con Yoko Minamino e Hiroshi Abe nel 1987, sia tre versioni drama nel 1979, 1985 e nel 2002.