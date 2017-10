Ryuta Sato è Maes Hughes

Misako Renbutsu è Riza Hawkeye

Natsuna è Maria Ross

Natsuki Harada è Gracia Hughes

Fumiyo Kohinata è il Generale Hakuro

Yo Oizumi è Shou Tucker

Jun Kunimura è il Dottor Marco

Yasuko Matsuyuki è Lust

Kanata Hongou è Envy

Shinji Uchiyama è Gluttony

Kenjiro Ishimaru è Padre Cornello

In attesa dell' uscita del film il prossimo 1 dicembre in Giappone, ecco nuovo trailer per l'adattamento live action dedicato adiretto da Fumihiko Sor i.In questo nuovo promo abbiamo la possibilità di ascoltare per la prima volta la theme song del film: "Kimi no Soba ni Iru yo" (I'm By Your Side) cantata da MisiaRicordiamo che le riprese del film erano iniziate proprio in Italia lo scorso giugno, per terminare in Giappone a fine agosto, per la regia di Fumihiko Sori Anche la mangaka Hiromu Arakawa era passata sul set, lasciando un' illustrazione di ricordo dopo essere rimasta favorevolmente impressionata dal progetto in corso.I ruoli di Edward Elric, Winry Rockbell e Roy Mustang saranno ricoperti rispettivamente da Ryosuke Yamada Dean Fujioka , mentre il resto del cast è così composto:Ricordiamo che il manga è editato in Italia per, mentre l' anime è stato trasmesso dae rimane disponibile persia nella sua prima che nella più fedele seconda versione.