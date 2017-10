tra il 2 e l'8 ottobre 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Ritorno della scuderia Shueisha con molti titoli da Shounen Jump e non solo. Ad avere una marcia in più è comunqueche distanzia di buona misuramentreresta al terzo posto dopo la posizione di testa della scorsa settimana.A seguire il trio di testa troviamo altri nomi di un certo peso quali Gintama, Black Clover e World End Harem. E non mancano seconde linee con Saiki Kusuo no Psi Nan, e Yu-gi-oh! Arc-V in doppia versione.