Siete mai stati in visita alla Tokyo Skytree Town, la zona commerciale della Tokyo Skytree? L' apertura del cafè a tema "Garden Sand Cafe", dedicato al filmdello, potrebbe essere una buona occasione per prendere due piccioni con una fava!Il locale in effetti era stato aperto nel quartiere di Omotesandō, in un'altra zona di Tokyo, dal 4 agosto al 2 settembre, ma vista la popolarità di cui ha goduto, si è optato per estenderne l'apertura dal 15 settembre al 5 novembre, nella nuova location di SkyTree Town.All'interno troverete diverse immagini del film , e ovviamente uno speciale menù: le decorazioni alle pareti sono tese a riprodurre l'accademia di magia Endor College, con particolari angoli appositi in cui i fan possono scattare fotografie.Ma tornando agli aspetti più succulenti che caratterizzano il cafè, partiamo con il "", un enorme sandwich a cinque strati sul tema dello scorrazzare sopra i cieli dell'Endor College. Il ripieno include gamberetti fritti, anatra, verdure e decorazioni che vanno dagli occhiali di madame Mumblechook alla scopa di Mary e, ovviamente, il misterioso fiore. Il prezzo è adeguato alla dimensione mastodontica: 5'980 Yen, circa 45 euro.Per appetiti più contenuti si può sempre ripiegare sul "" al prezzo di 1'290 Yen, ovvero 10 euro circa, e la decorazione del micio nero Tib e la scopa di Mary.Se poi vi verrà sete, potrete scegliere tra il latte alla fragola e il thé con il latte "", il primo dedicato a Mary e il secondo a Tib, al prezzo di 1'490 Yen, circa 12 euro.La soda "", invece, vi consentirà di creare i vostri magici arcobaleni tra le nuvole, per soli 690 Yen, circa 5 euro.Ricordiamo che il film dello Studio Ponoc , ispirato al romanzo The Little Broomstick (in Italiadi Mary Stewart, ha fatto il suo debutto in Giappone lo scorso 8 luglio, per essere poi distribuito in oltre 155 nazioni oltreoceano. In Italia giungerà per Lucky Red Loè composto dal regista Hiromasa "Arrietty" Yonebayashi e da altre persone che avevano in precedenza lavorato per lo Studio Ghibli ; Yonebayashi ha ricevuto i complimenti per il lavoro svolto da nient'altri che Hayao Miyazaki , seppur ribadendo che egli non vedrà il film.