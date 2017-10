Riportiamo dal sito ufficiale di Lucca Comics and Games Kazuhide Tomonaga (1952) ha iniziato la sua carriera alla Toei Animation nel 1970.Successivamente, in forze alla OH! Production inizia a lavorare come animatore principale su “Lupin III - Parte II” e sull’inseguimento in auto del film “ Il Castello di Cagliostro ”, primo lungometraggio diretto da Hayao Miyazaki.Negli anni ottanta, passa alla Telecom Animation Film e lavora alla saga “Lupin III” per molti anni. E’ stato direttore esecutivo della nuova serie televisiva “ Lupin III - l’Avventura Italiana ”, prodotta nel 2015.Nella sua filmografia si annoverano titoli quali:• “La corazzata Yamato”• “Mazinger”• “Space Robot”• “Il Grande Mazinger”• “UFO Robot Goldrake”• “The Galaxy Express 999”• “Sherlock Holmes”• “Lupin III Parte II”• “Lupin III: Il Castello di Cagliostro”• “Si alza il vento”Figura chiave della saga cult “Lupin III”, Kazuhide Tomonaga sarà presente sabato 4 e domenica 5 novembre, per festeggiare il 50° anniversario del ladro gentiluomo.