Koogi a Lucca Comics & Games 2017: incontri e signing session!

Domanda

Risposta

Domanda

Risposta

Domanda

Risposta

Domanda

Risposta

Domanda

Risposta

Domanda

Risposta

Domanda

Risposta

Taiyo Matsumoto a Lucca Comics & Games 2017: incontri e signing session!

Riportiamo gli annunci del sito dellaper Lucca Comics 2017: ecco tutto quello che bisogna sapere in attesa di Koogi Se anche voi seguite con trepidazione la prima edizione fisica al mondo di Killing Stalking e sarete a Lucca Comics & Games... Be', ecco tutte le istruzioni per partecipare alle signing session di Koogi!Per eliminare pericolose corse allo stand all’apertura dei padiglioni (e impedire che persone munite di pass espositore o stampa - e che quindi hanno ingresso agli stand prima dell’apertura - possano essere avvantaggiate nel ottenere una firma), quest’anno useremo un sistema di pre-fila:OGNI giorno alle 8:45, quindi prima dell’apertura dei Padiglioni, coloro che si metteranno ordinatamente in fila presso il Punto Accredito Comics (Piazza del Giglio, lo trovate su QUESTA MAPPA ) riceveranno un pre-ticket che vale un talloncino-firma GARANTITO quando presentato allo standENTRO LE 11:00 del mattino dello stesso giorno, unitamente all’acquisto da effettuare.Per ottenere il talloncino-firma (numerato e con slot orario) per le signing session di Koogi verrà richiesto di acquistare almeno due volumi presso lo stand Edizioni BD/, tra cui almeno un volume di Koogi (Killing Stalking 4 sarà lì in anteprima).Ogni giorno saranno disponibili i 80 talloncini, tra cui un numero limitato per quelli successivi:11:30 - 13:30 - Signing Session (80 firme)11:30 - 13:30 - Signing Session (80 firme)11:30 - 13:30 - Signing Session (80 firme)17:00 - 18:00 - Tè con Koogi (max 10 persone)14:00 - 16:00 - Koogi Signing Session (80 firme)16:00 - 18:00 - Koogi Signing Session (80 firme)Koogi firmerà solo i volumidi Killing Stalking.Per ottenere l’autografo, sarà necessario acquistare almeno due volumi al nostro stand, compreso un volume di Killing Stalking. (Non ti preoccupare, se hai già i primi tre volumi, troverai il quarto in anteprima al nostro stand!)FAQ:: Ma io ho già tutti i volumi di Killing Stalking!: Nessun problema, porteremo in anteprima il volume 4. Quindi, con l’acquisto di quello, sarà possibile ricevere il talloncino.: Ma se acquisto il volume 4 di Killing Stalking, devo farmi firmare per forza quello?: No, puoi portare da casa il volumedi Killing Stalking che preferisci venga firmato.: Koogi farà solo la firma o anche un disegno?: Ovviamente dipende anche dalle condizioni dell’autrice in quel momento. In linea di massima cercherà di fare il possibile per disegnare, oltre alla firma, un personaggio in stile chibi.: Koogi effettua disegni su richiesta?: A causa del tempo limitato e dell’alto numero di firme da fare, per poter accontentare tutti siamo costretti a non poter concedere eccezioni.: Koogi firmerà anche la mia maglietta/fanart/mazza da baseball/santino di Sangwoo?: A causa del tempo limitato e dell’alto numero di firme da fare, per poter accontentare tutti siamo costretti a non poter concedere eccezioni. No, la mazza da baseball non ci convincerà del contrario.: Se compro 1 volume di Killing Stalking e 1 di Taiyo Matsumoto, ho diritto a un autografo da entrambi gli ospiti?: No. per avere due autografi è necessario acquistare in tutto 4 volumi. Acquistando contemporaneamente 1 volume per ospite potrete decidere quale talloncino volete ricevere.: Cos'è il Tè con Koogi?: Felici che tu l'abbia chiesto! Ecco qui:(Top Secret - 17:00-18:00)Sessanta minuti a tu per tu con Koogi! Questo evento privato è per soli 10 fortunatissimi fan, che verranno scelti tramite un contest. Vi comunicheremo tutte le regole per partecipare sulla pagina Facebook: #staytuned!Sappiamo che scalpitate per stringere tra le mani un autografo di Tkekkon Kinreet ) e(Killing Stalking), o per vederli spiegare il loro lavoro. Bene, ecco gli appuntamenti che vedranno protagonista il maestro Matsumoto, mentre QUI trovate tutte le info sulla Lucca di Koogi!Per ottenere il talloncino (numerato e con slot orario) per le firme di Taiyo Matsumoto, verrà richiesto di acquistare almeno due volumi presso lo stand Edizioni BD/, tra cui almeno un volume del Maestro Matsumoto (Sunny, Tekkon Kinkreet, o Punto di Rottura.)Nei giorni in cui sarà presente, allo stand saranno disponibili i un certo numero di talloncini per il giorno stesso e uno molto limitato per i giorni successivi:14:30 - 17:30 Signing Session (50 firme)14:00 - 17:00 Signing Session (50 firme)14:30 - 17:30 Signing Session (50 firme)15:30 - 18:30 Signing Session (50 firme)Il Maestro Matsumoto preferisce non essere fotografato o ripreso in video. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione nel rispettare questa richiesta e vi preghiamo di non cercare di “rubare” scatti di nascosto.Attenzione: Acquistando contemporaneamente 1 volume di Koogi e 1 di Taiyo Matsumoto, potrete decidere quale talloncino volete ricevere ma non avrete diritto a entrambi.Un incontro con Taiyo Matsumoto e Antonio Serra. Modera: Francesca Scotti.(Si8 - Showcase Sala Tobino - 14:00-15:00)Sessanta minuti a tu per tu con il sensei Taiyo Matsumoto, autore di Sunny (Vincitore Gran Guinigi nel 2016) e Tekkon Kinkreet, in anteprima a Lucca 2017.Press Café con Taiyo MatsumotoTour della Mostra con Taiyo MatsumotoIl Maestro Matsumoto accompagnerà 10 fortunati visitatori, che verranno scelti tramite un contest, in un tour esclusivo della mostra a lui dedicata. Vi comunicheremoTutto chiaro? In caso di dubbi, scrivete alla nostra pagina Facebook. Ci vediamo a Lucca!