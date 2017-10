Piccolo arriva sul posto e pretende di iniziare a combattere subito e da solo. Il namecciano riesce a mettere in difficoltà Freezer, ma quest'ultimo si trasforma un'altra volta e mette in difficoltà Piccolo, che viene salvato da Gohan, dopodiché si trasforma un'ultima volta raggiungendo il suo stadio originale, ovvero la sua reale identità. Per prima cosa elimina Dende per impedirgli di curare altre persone, poi affronta Vegeta (convinto di essere diventato un Super Saiyan dopo che Crilin lo ha ridotto in fin di vita e Dende lo ha curato), e lo sconfigge con facilità. Dopodiché, Goku si riprende e, vedendo morire Vegeta, va su tutte le furie e riesce a mettere in seria difficoltà il nemico. Goku capisce di non avere possibilità e decide di usare la forza del Kaiohken moltiplicata per 20, ma neanche questo ha effetto.

