Fumi ha deciso di soffocare i suoi sentimenti per Akatsuki... ma lui vanifica tutti i suoi sforzi dandole un abbraccio! Con il cuore ancora in subbuglio, la ragazza si ritrova nel bel mezzo delle vacanze estive, coinvolta in un viaggio a Kyoto con lo stesso Akatsuki e Goro. Come se non bastasse, un contrattempo improvviso costringe quest’ultimo a rientrare a Tokyo, e Fumi resta sola con il maestro!

Mika Yamamori Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.30