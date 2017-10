Vegeta combatte contro Jeeth e lo uccide disintegrandolo. Goku arriva appena in tempo per avvertire dello scambio dei corpi. Vegeta attacca e sta per eliminare Ginew che non riesce a sfruttare la forza del nuovo corpo. Quest'ultimo utilizza nuovamente il Body Change, ma tra il raggio del Body Change e Vegeta si interpone Goku che ritorna così nel suo corpo. Ginew, tornato nel suo corpo, lancia ancora il Body Change contro Vegeta ma Goku afferra una rana namecciana e la lancia verso il raggio, facendogli scambiare il corpo con essa. Goku viene messo nella vasca di rianimazione e Dende rivela la parola d'ordine ai terrestri mentre Vegeta dorme. Intanto Freezer sconfigge Nail, e questi gli rivela che stava solo guadagnando tempo. Il drago Polunga viene evocato: il primo desiderio è quello di resuscitare Piccolo, per riportare in vita Dio e le sfere del drago, mentre il secondo è quello di teletrasportarlo su Namecc. A un tratto il drago scompare perché il Capo Anziano, creatore delle sfere namecciane, è morto; così Vegeta, accorso nel frattempo, non fa in tempo a esprimere l'ultimo desiderio di diventare immortale. Freezer giunge sul posto e aumenta la sua forza trasformandosi in un essere ancora più potente. Nel frattempo Piccolo incontra Nail in fin di vita e i due si uniscono in un unico individuo.

Akira Toriyama Opera realizzata da:

Casa Editrice: La Gazzetta dello Sport; Prezzo: € 4.99