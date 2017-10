The Piano Forest: annunciato l'adattamento anime per la primavera 2018

Il manga segue la storia di due ragazzi delle elementari, Kai e Shūhei, separati da due percorsi di vita differenti ma uniti dalla musica. Kai è il figlio di una prostituta che ha imparato fin da piccolo a giocare con un pianoforte abbandonato nella foresta vicino casa, mentre Shūhei proviene da una famiglia agiata ed è il figlio d'arte di due prestigiosi musicisti.

Dal sito ufficiale dellaarriva lunedì l'annuncio che il manga The Piano Forest di Makoto Isshiki riceverà un adattamento televisivo anime che andrà in onda nell'aprile del 2018.Il numero della rivista di, Morning, di questa settimana ha fatto trapelare ulteriori dettagli, come il sito ufficiale dell'anime e l'account Twitter., etichetta discografica giapponese, ha dato il via alle audizioni per i pianisti che interpreteranno i protagonisti della serie Kai , Shūhei o Takako durante la loro infanzia.



Il manga, pubblicato da Kodansha tra il 1998 e il 2004 per poi venir ripreso nel 2006, è terminato nel 2015. I volumi sono ancora inediti in Italia.

Il manga ha vinto il Japan Media Arts Festival nella categoria manga nel 2008.

MADHOUSE ha adattato il manga in un film animato nel 2007.



Fonte consultata:

Anime News Network