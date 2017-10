Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e sogna di unirsi al Corpo di Ricerca e scoprire la realtà che lo circonda, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate. Un giorno sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una strana sensazione. E poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Il fatto causerà a Eren uno shock senza precedenti.

Sword Art Online - The Movie - Ordinal Scale (First Press)(BD)

Nel 2022 il mondo della realtà virtuale è stato rivoluzionato dalla nuova invenzione del geniale programmatore Akihiko Kayaba: il NerveGear. È stato il primo sistema full-dive, e grazie ad esso si sono sviluppate infinite possibilità per i giochi online, i VRMMORPG. Nel 2026, un nuovo dispositivo chiamato Augma viene sviluppato per competere col NerveGear e il suo successore, l’Amusphere. Al contrario dei suoi predecessori, l’Augma non utilizza una funzione full-dive, ma sfrutta la realtà aumentata per immergere i partecipanti nel gioco. È sicuro, facile da usare, e consente ai giocatori di restare comunque coscienti: tutto questo lo rende immediatamente un successo sul mercato. Il gioco più popolare del sistema è Ordinal Scale, un ARMMORPG sviluppato esclusivamente per l’Augma.

Kirito, Asuna e i loro amici hanno iniziato a giocarci da un po’, ma qualcosa di strano comincia ad accadere all’interno del gioco. Stanno per scoprire che Ordinal Scale non è solo un gioco per divertirsi..

Sword Art Online - The Movie - Ordinal Scale (First Press) (DVD)

Mobile Suit Gundam - The Origin V - Clash At Loum (First Press) (BD)



Anno U.C. 0068, Side 3, Repubblica Autonoma di Munzo. Zeon Zum Deikun, sulla base della sua teoria sull’evoluzione conquistata dai colonizzatori dello spazio, sta per proclamare la totale indipendenza dal Governo della Federazione Terrestre quando, durante il suo discorso all’Assemblea Legislativa, si accascia sul palco: per lui non c’è nulla da fare. Dopo la morte di Deikun, Jimba Ral, che faceva parte del suo entourage, accusa la famiglia Zabi di complotto. Ma questo non impedisce l’accelerata degli intrighi della famiglia Zabi, guidata dal patriarca Degwin, più che determinato ad impadronirsi del potere politico assoluto.

Mobile Suit Gundam - The Origin V - Clash At Loum (First Press) (DVD)

Riepiloghiamo di seguito le uscite animepreviste per il mese di dicembre:

Hellsing Ultimate #05 Ova 9-10 (Blu-Ray+Dvd)

Da diverse generazioni, la famiglia Hellsing si prende cura dell'Inghilterra e la protegge dalle forze malefiche che si agitano nell'ombra. Ma ora l'erede della famiglia, Integra Hellsing, deve affrontare una nuova minaccia: la proliferazione dei Freaks, una nuova ondata di vampiri creati artificialmente che sta diffondendo il terrore in tutto il paese.

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice quaderno, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

Misa Amane, entrata in possesso del Death Note, inizia a imitare 'Kira' di cui è una fan. Light Yagami, entrato a far parte del gruppo di ricerca di Kira, capisce che un simile alleato può fargli comodo per uccidere L, che continua a sospettare la sua colpevolezza. Misa riesce a trovare Light e gli chiede di fidanzarsi, assicurandogli pieno sostegno. Proprio quando Misa riesce a vedere L di persona, scoprendone il vero nome, questo la fa rapire e segregare. Dopo diversi giorni di reclusione, ormai allo stremo, Misa chiede allo shinigami Rem di ucciderla.

Ken Kaneki, studente universitario e vero topo da biblioteca, incontra un giorno in un bar una ragazza di nome Rize, coetanea con i suoi stessi interessi. I due ragazzi si avvicinano in breve tempo, ma in realtà Rize nasconde un mistero: è un Ghoul, un mostro che vive solo per cacciare e divorare carne umana! Quando una parte di lei, chiamata “The Red Child”, verrà trapiantata in Kaneki, anche lui diverrà un Ghoul, intrappolato in un mondo deformato in cui gli essere umani non sono in cima alla catena alimentare!

(3 Blu-Ray) Tokyo Ghoul - Stagione 02 -Va (Eps 01-12) (3 Dvd)





