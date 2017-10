tra il 16 e il 22 ottobre 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Nuova ondata con il team Seinen della scuderia di Jump, ed ecco quindi cheritorna in prima posizione seguito abbastanza da vicino dae, più o meno alla stessa distanza c'è anchea tenere botta.Oltre i titoli di testa tornano anche serie importanti come Magi (ormai agli ultimi volumi ), Major 2nd (di cui è annunciato un nuovo anime ), Skip Beat! e DAYS. E ci sono ancora Haikyuu! e Blue Exorcist.