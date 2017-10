tra il 9 e il 15 ottobre 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Tendenza confermata rispetto alla scorsa settimana conancora una volta nelle primissime posizioni. Li accompagna orache risale fino alla terza posizione.Passato il quarto posto del rampante Un Marzo da Leoni, troviamo novità in numero piuttosto limitato ma concentrate su seinen e anche Boys-Love. Da Love Phantom, Harumatsu Bokura fino a Trattami con dolcezza.