"Io dico che queste mura sono strane: prima le odi, poi ci fai l'abitudine...

e se passa abbastanza tempo non riesci più a farne a meno [...]

È la tua vita che vogliono ed è la tua vita che si prendono.

La parte che conta almeno."

(Red - Le ali della libertà)



馬鹿

Loro, che non hanno una famiglia e hanno conosciuto solo il peggio della società, ritrovano l'uno nell'altro la persona per cui vivere, la persona da aspettare e quella per la quale varrebbe la pena redimersi.

Nanbaka si presenta con una grafica glitterata, tanti bei ragazzi chiusi insieme in una prigione, e con una comicità demenziale.

si tratta di argomenti che inaspettatamente non vanno ad appesantire la serie, bensì le danno un po' di spessore. In effetti Nanbaka parte in sordina, per poi catturare dalla metà della prima tranche di episodi. L'effetto sorpresa, accompagnato da una buona dose di mistero e da una positiva gestione della suspance, suscita interesse e ti spinge ad andare avanti.

Una volta che hai passato i cancelli dell'inferno, pare che il resto del mondo si dimentichi chi sei. E infatti in Nanbaka si parla di identità negata.

Invero, per un reietto, la condivisione della propria diversità è la vera libertà a cui aspirare.

Nanbaka prova a ricreare una famiglia dietro le sbarre, dove il proprio compagno di cella è come un fratello.

L'(ab)uso di glitter si trova in linea con la demenzialità della prima parte della serie, pur se tutt'oggi mi continuo a chiedere il perché di questa scelta, a cui non sono riuscita a dare una spiegazione sensata, se non che si cerca di rendere più accogliente un ambiente, quello carcerario, che altrimenti sarebbe soffocante e tetro.

il bello e accattivante character design è uno dei punti forti dell'anime

"Nanbaka Datsugoku Riron♪!" (ナンバカ脱獄理論♪!, ossia "La teoria dell'evasione di Nanbaka")