40esimi Kodansha Manga Awards sono quattordici, divisi fra le tre categorie Miglior Shonen, Miglior Shojo e Miglior Manga Generale, includono anche quest'anno alcuni titoli piuttosto conosciuti anche da noi fra cui: Dagashi Kashi;

Anche quest'anno l'editore di manga giapponese Kodansha ha annunciato i candidati per il suo prestigioso premio. I manga selezionati per isono quattordici, divisi fra le tre categorie Miglior Shonen, Miglior Shojo e Miglior Manga Generale, includono anche quest'anno alcuni titoli piuttosto conosciuti anche da noi fra cui: Fire Force Omoi, Omoware, Furi, Furare ed altri. I vincitori saranno annunciati il 9 maggio, ecco intanto l'elenco completo delle nomination:

Miglior Shonen

Miglior Shojo





Deguchi Zero

HARUHI Seta

Magazine: Nakayoshi (Kodansha)

Akabane Yuuhi, una ragazza di 15 anni che aspira a diventare un'attrice. Beh, il suo sogno potrebbe diventare presto realtà- Lei è stata accettata alla "Diamond Actors Academy", una scuola molto prestigiosa che addestra giovani ragazzi e ragazze per diventare attori. Molti attori e attrici famosi si sono laureati in questa scuola. Ma le cose cominciano a diventare un po' strane. Cos'è successo alla loro insegnante, Otome Kasumi? La recitazione è diventata un po' troppo realistica per essere considerata recitazione. Le cose stanno diventando raccapriccianti. La scuola è davvero quello che sembra? O c'è molto di più di ciò che gli occhi possano vedere in questa scuola?



Haru Matsu Bokura

Anashin

Magazine: Dessert (Kodansha)

Trama: Mizuki ha sempre sognato di uscire fuori dal suo guscio per poter trovare dei veri amici una volta iniziate le scuole superiori. Improvvisamente s'imbatte in un gruppo di quattro bei ragazzi del club di basket; saranno loro a guidare la sua vita verso una direzione inaspettata?



P to JK

Maki Miyoshi

Magazine: Bessatsu Friend (Kodansha)

Trama: La liceale Kako incontra Kota ad una festa tra amici. Inizialmente se ne innamora, ma la situazione si complica quando scopre che in realtà lui fa il poliziotto. Trama: La storia ruota attorno a Yuna e Akari, due ragazze che in amore hanno idee completamente differenti: la prima lo vede come un sogno, mentre Akari ne ha una visione molto più realistica. Abbiamo poi Kazoumi, ragazzo svampito che non comprende nemmeno il concetto di amore, e Rio che accetta la corte di qualunque ragazza, purché sia carina.Magazine: Nakayoshi (Kodansha)Akabane Yuuhi, una ragazza di 15 anni che aspira a diventare un'attrice. Beh, il suo sogno potrebbe diventare presto realtà- Lei è stata accettata alla "Diamond Actors Academy", una scuola molto prestigiosa che addestra giovani ragazzi e ragazze per diventare attori. Molti attori e attrici famosi si sono laureati in questa scuola. Ma le cose cominciano a diventare un po' strane. Cos'è successo alla loro insegnante, Otome Kasumi? La recitazione è diventata un po' troppo realistica per essere considerata recitazione. Le cose stanno diventando raccapriccianti. La scuola è davvero quello che sembra? O c'è molto di più di ciò che gli occhi possano vedere in questa scuola?Magazine: Dessert (Kodansha)Trama: Mizuki ha sempre sognato di uscire fuori dal suo guscio per poter trovare dei veri amici una volta iniziate le scuole superiori. Improvvisamente s'imbatte in un gruppo di quattro bei ragazzi del club di basket; saranno loro a guidare la sua vita verso una direzione inaspettata?Magazine: Bessatsu Friend (Kodansha)Trama: La liceale Kako incontra Kota ad una festa tra amici. Inizialmente se ne innamora, ma la situazione si complica quando scopre che in realtà lui fa il poliziotto.





Miglior Manga Generale

(Enn Enn no Shouboutai)Magazine: Weekly Shōnen Magazine (Kodansha)Trama: A causa di un inspiegabile fenomeno che assale l'umanità, le persone iniziano a prendere fuoco da sole. Solamente delle speciali squadre di vigili del fuoco possono estinguere quelle misteriose fiamme...Magazine: Bessatsu Shōnen Magazine (Kodansha)Trama: Juliet Percia e Romeo Inudzuka sono a capo di due dormitori rivali in cui risiedono gli studenti appartenenti a due paesi differenti. Le due fazioni sono in guerra tra loro per contendersi il controllo dell'isola in cui vivono. Inudzuka e Percia si dimostrano agli occhi dei loro compagni di dormitorio come acerrimi nemici, ma in realtà sono segretamente innamorati l'uno dell'altra e costretti a mantenere nascosta la loro relazione per non subire ripercussioni. Altair: A Record of Battles (Shoukoku no Altair)Magazine: Monthly Shonen Magazine (Kodansha)Trama: Mahmut è un giovane che presta servizio sotto il consiglio del generale di Türkiye. L'aria di guerra si addensa sul suo Paese. Con la scissione del consiglio, cominciano le incomprensioni tra i guerrafondai e i pacifisti. Da qui Mahmut inizia la sua ricerca per mantenere la pace ad ogni costo. Mentre si ritrova coinvolto sempre più in profondità nella politica del mondo antico, nuovi amici e alleati fanno la loro apparizione. Chi prevarrà? Cosa farà Mahmut se la guerra si rivelerà inevitabile?Magazine: Weekly Shonen Sunday (Shogakukan)Trama: Il padre di Shikada Kokonotsu gestisce un negozio di caramelle in una piccola area rurale, e spera che un giorno il figlio possa continuare la sua attività. Ma Kokonotsu non è per niente intenzionata a farlo, volendo invece diventare una mangaka. Un giorno d'estate, la bella ma alquanto strana Shidare Hotaru, della famosa azienda di caramelle, viene a fargli visita. Sembra infatti che il padre di Kokonotsu sia ben rinomato, così la ragazza gli propone di integrarlo nella sua grande compagnia. Lui è disposto ad accettare, ad una condizione : quando Hotaru sarà in grado di convincere suo figlio a proseguire il lavoro svolto.Storia: Kenji Inoue Disegni: Kimitake Yoshioka Magazine: good! Afternoon (Kodansha)Trama: Una nuova vita inizia per Iori Kitahara, che ha deciso di trasfersi per frequentare l'università ad Izu. Si trasferisce quindi da suo zio che gestisce un negozio di sub, il Grand Blue. Iori inizierà a scoprire le meraviglie dell'oceano, donne bellissime, e uomini che amano le immersioni e l'alcool... e forse la vita da universitario che Iori si immaginava prenderà una piega inaspettata.Magazine: Young Magazine (Kodansha) Interviews with Monster Girls (Demi-chan wa Kataritai)Magazine: Young Magazine the 3rd (Kodansha)Trama: Succubi, dullahan (folletti celtici senza testa) e vampiri, sono conosciuti come Ajin, o "demi" e sono leggermente diversi da un comune essere umano. Per secoli sono stati perseguitati, pur convivendo con gli umani, ma di recente sono stati accettati come membri della società. Il manga segue un insegnante di biologia di un liceo, che per gli Ajin ha grande interesse, nelle sue interazioni con quelli che lo circondano a scuola, ognuno coi suoi simpatici problemi.(Tokyo Tarareba Musume)Magazine: Kiss (Kodansha)Trama: La trama gira intorno alle storie d'amore di tre donne: Kaori, Rinko e Koyuki. Il loro incontro avviene durante le Olimpiadi a Tokyo. La trentenne Rinko lavora come sceneggiatrice, ma non ha successo, né un fidanzato; ha però le due amiche Kaori e Koyuki, che incontra regolarmente in un bar. Qui le ragazze, coetanee, cercano uno sfogo sulle rispettive situazioni lavorative e sentimentali, e si inventano scenari "e se... (what if)."Magazine: Pixiv/comic POOL (Ichijinsha)Trama: Nato come web comic sulle pagine di Pixiv, sito giapponese famoso per le fanart, "Wotaku ni Koi" è stato votato come "miglior web manga da pubblicare in formato cartaceo". La storia ha come protagonista Narumi, una office lady con un lato fujoshi nascosto, e la sua impacciata relazione con il suo collega Hiroshi Takashi, un otaku dei videogiochi.

Il premio, indetto dalla casa editrice nipponica a partire dal 1977, è uno dei più famosi nel settore. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia e ad ognuno di essi saranno consegnati un attestato, una statuetta in bronzo ed 1 milione di yen. Fra coloro che hanno trionfato, l'anno scorso: Days, Kiss him, not me e Kounodori; due anni fa: Nanatsu no Taizai, Knights of Sidonia e Yowamushi Pedal