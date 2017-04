Grimoire of Zero, parte il nuovo anime da light novel di White Fox (Re:Zero)

10 aprile

Un uomo-bestia mercenario alla ricerca di un modo per riacquistare la sua forma umana si unisce a Zero, una strega che abbandona la sua clausura per recuperare un libro di magia rubato con il potere di distruggere il mondo, e ad Albus, discendente di un clan di streghe che tenta di metter fine alle persecuzioni verso la sua gente.



Yo Taichi - Albus

Masayuki Kato - Holdem



Takehito Koyasu - Thirteen

Partirà ilsulle tv giapponesi la nuova serie animata in dodici episodi Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho (Grimoire of Zero), adattamento della serie di light novel omonima scritta da Kakeru Kobashiri e illustrata da Yoshinori Shizuma per. Di seguito il nuovo PV dell'anime, prodotto da Re:ZERO ):La serie di light novel, iniziata nel 2013 e attualmente a otto volumi (con il nono in uscita in Giappone questa settimana), ha vinto lo stesso anno del suo debutto ilai. Dai romanzi è tratto anche l'adattamento manga di Takeshi Iwasaki, arrivato a cinque volumi, e lo spin-offdisegnato da Yasuoka, giunto a due volumi lo scorso mese.