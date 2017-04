Ma come funziona la classifica?



La cosa è adesso piuttosto semplice.

Si contano direttamente le copie dei volumetti inserite nelle wishlist come "in possesso" da parte degli utenti. In pratica è la cifra tra parentesi nella classifica alla destra di ogni volumetto.



Avviso:



A causa di un bug non risolto nel processo di confronto con lo stesso mese dell'anno passato, il risultato proposto nella relativa statistica è evidentemente sbagliato. Si prega di non considerarlo.

Riportiamo oggirelativa alle uscite diricavata sulla base dei dati forniti dagli utenti di AnimeClick.it che compilano la propria wishlist dei volumi manga (oltre a DVD e Blu-Ray). La classifica è in tempo reale, pertanto potrete contribuire a movimentarla con i vostri acquisti: quello che dovete fare è registrarvi e riempire la vostra Wishlist Ricordiamo, invece, che potete trovare in fondo alle classifiche un testo riassuntivo che illustra un po' di statistiche, comprese le differenze di prezzo e spesa rispetto l'anno precedente.Oltre la classifica generale volumetti, laeditori cerca di pesare le copie vendute con i volumi giunti nelle librerie: la cifra che vedete tra parentesi è la distanza in 'pezzi venduti' che scosta l'editore dalla media mensile.Laordina invece gli editori secondo il costo medio dei volumi pubblicati nel mese preso in esame.Per comodità, qualora la vostra Wishlist fosse incompleta, riportiamo le uscite avvenute durante il mese di febbraio 2017