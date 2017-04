tra il 3 e il 9 aprile 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Settimana che si presenta all'insegna dei blockbuster manga. Subito in testa c'ècon l'atteso 22° volume. Lo insegue, non da lontanissimo,e, più distante, ancheIl periodo è comunque all'insegna degli shounen, con la scuderia Jump ben presente, ma non da sola. Tra le prime posizioni, Blue Exorcist, To LoveRu Darkness all'ultimo volume, Gintama, Bungou Stray Dogs e Ajin.