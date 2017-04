I diciassettenni Mugi Awaya e Hanabi Yasuraoka, sembrano la coppia perfetta; sono entrambi molto popolari e stanno molto bene assieme. Però, nessuno conosce il segreto che condividono. Sia Mugi che Hanabi hanno una cotta per qualcun altro e si frequentano solo per sfuggire alla solitudine. Mugi è innamorato di Akane Minagawa, una giovane professoressa che in passato era stata sua tutor. Anche Hanabi è innamorata di un insegnante, un giovane uomo amico della sua famiglia sin da quando lei era piccola. Stando insieme i due riescono ad avere tutto ciò che vorrebbero da altre persone ma non possono ottenere, condividendo un'intimità fisica atta ad allontanare la solitudine. Le cose tra loro due resteranno così per sempre?

Avete seguito Scum's Wish (Kuzu no Honkai) la scorsa stagione? Vi è piaciuto? Di certo in Giappone il manga ha avuto un buon successo anche grazie ai recenti adattamenti anime live antion . Ad ogni modo se vi è piaciuto sarete contenti di sapere che Mengo Yokoyari , autrice del manga originale, sta lavorando su uno spin-off dedicato al titolo. Ad annunciarlo c’ha pensato l’edizione di aprile del magazine Big Gangan della casa editrice Square Enix . Per ora non si conoscono maggiori dettagli, in particolare è oscuro su quali personaggi si focalizzerà la nuova opera. Mengo Yokoyari ha iniziato il manga sempre su Big Gangan nel 2012 e l'ottavo nonché ultimo è uscito il 25 marzo 2017.Il seinen manga è stato adattato in una serie anime , che ha fatto molto parlare di sé (nel bene e nel male) ed è stata licenziata qui da noi da, che l’ha trasmessa in simulcast con sottotitoli in italiano, durante la scorsa stagione invernale. L' anime in 12 episodi, è andato in onda in patria all'interno del programma noitaminA di Fuji TV, ha coperto tutta la trama del manga originale. C’è stato anche un adattamento in drama live antion , andato in onda in TV in patria in parallelo con l’ anime