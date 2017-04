Nicolas e Worick sono dei tuttofare specializzati in lavori che la gente normale non farebbe mai: eliminare lo spacciatore di turno, contrabbandare strane medicine e mille altre attività illecite. Sono amici da anni, e a legarli c’è un misterioso, e violento, passato! Preparatevi a un’orgia di violenza, combattimenti, sparatorie, mafie organizzate e molto altro ancora. Perché questo è Gangsta.!

Il sito ufficiale del magazine Monthly Comic @ Bunch della casa editrice Shinchosha ha rivelato che il manga Gangsta. di Kosuke tornerà ad essere serializzato sulle su pagine dal 20 maggio, nell'edizione di luglio. Inoltre tra il 15 e il 28 maggio tutti i 42 capitoli pubblicati fino ad oggi saranno disponibili per la lettura gratuita on-line, tanto per rinfrescare la memoria ai fan, dopo la lunga pausa.A novembre 2015 il celebre seinen di Kosuke era stato messo in pausa a tempo indeterminato, per motivi legati alla salute dell'autrice. L'annuncio era stato dato, senza ulteriori specifiche, sulla rivista Monthly Comic @ Bunch.A gennaio 2016 l'autrice aveva rassicurato i fan con dei Tweet, ringraziandoli per il supporto e poi annunciando che la sua salute era migliorata e che presto si sarebbe messa all'opera per continuare il manga che le ha dato il successo. Sempre su Twitter in tale occasione la mangaka si era divertita a postare le foto dei suoi disegni uniti ai modellini che usa per studiare la fisionomia dei suoi personaggi. Ma da allora fino ad oggi non c'erano state buone nuove.Il 2015 è stato un periodo veramente sfortunato per il titolo, che, il 29 settembre 2015, sul versante anime aveva subito il duro contraccolpo del fallimento dello studio Manglobe , produttore della prima stagione animata ; ed era anche slittata, a data da destinarsi, la pubblicazione di un nuovo progetto in drama CD. Kosuke ha lanciato il seinen sulla rivistadella casa editrice Shinchosha nel 2010, al momento sono stati dati alle stampe 7 volumi. Nel Bel Paese i sette volumi sono usciti a cura di. Il manga è stato adattato in una serie anime per la TV, composta da 12 puntate (più un reacap), che è sbarcata anche qui da noi in streaming gratuito per