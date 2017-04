Continua il duro percorso sulla via della fama e del successo dell’aspirante disegnatore Norito. La vittoria ai concorsi per esordienti è sicuramente un aiuto in questa triste realtà. E in tutto ciò una notte riceve in stanza una visita di un uomo mascherato da merlo o forse è un sogno? Ed in tutto ciò cosa capiterà all’affascinante Rin, dotata di poteri ESP?Un po’ Bakuman, un po’ Orange Road, gli ingredienti per la commedia più divertente del 2016 ci sono tutti! Seguitela con noi!

Harold Sakuishi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 5.95