Quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario di Yu Yu Hakusho (Yu degli Spettri) , e alle celebrazioni si è unito anche l'AnimePlaza, locale di Ikebukuro che è solito preparare menù a tema anime. Di seguito vi presentiamo alcuni piatti a tema che è possibile trovare:A Yusuke è dedicato un piatto a base di carne e cipolle verdi, al prezzo di 980 yen;Per Kuwabara invece c'è un'omelette al riso accompagnata da curry al pollo, con la scritta "Yukina <3 vita" (al costo di 1200 yen);Al prezzo di 1100 yen invece è possibile gustare un curry nero ispirato a Hiei e il suo "Fuoco del drago nero";Kurama ha invece ben due piatti dedicati a lui: il primo, dal costo di 1200 yen, è decorato con delle fettine di salmone volte a riprodurre la forma di una rosa; l'altro è invece una torta ispirata al suo "Valzer dei fiori danzanti";Le "lacrime di cristallo" di Yukina sono celebrate da questo parfait dal costo di 880 yen;Infine, a Toguro sono ispirati due parfait, disponibili solo dieci al giorno, con il primo "80% cioccolata" e il secondo "100% cioccolata".Oltre ai piatti sopramenzionati, sono disponibili numerose bibite ispirate a loro volta ai protagonisti di Yu Yu Hakusho:Nel locale è presente inoltre anche un angolo dedicato al merchandising, che mette in vendita spille, portachiavi, poster, mentre saranno distribuiti gratis tovagliette e sottobicchieri. In caso si spendano più di 3000 yen (circa 25 euro), sarà possibile partecipare a una lotteria per vincere uno dei cartonati visibili in basso:Da sottolineare che l'accesso al locale saràa coloro che avranno creato un account su Adores prima di prenotare (prenotazione che comunque è passibile di essere respinta). L'evento durerà, ma bisognerà prenotare almeno dieci giorni prima della data scelta. Tuttavia, nessuna prenotazione è necessaria per l'angolo dei gadget.