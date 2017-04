non si tratterà di un film che rielaborerà la serie anime, ma di un progetto nuovo

See You NEXT LEVEL

La sessione serale dell’evento "" è terminata con un annuncio che sarà molto gradito ai fan: la messa in produzione di unnuovo di zecca dedicato a Yuri!!! on Ice . L’annuncio specifica chiaramente che. Le riperse dell’evento saranno disponibili su BD e DVD dal 28 luglio.L’evento del 29 aprile ha annunciato il fantomatico "" del 12° della serie anime? O Ci possiamo aspettare dell'altro?

昼公演はスーツ。夜公演は例のフィギュアモデルのイメージで。劇場版の制作も決定。引き続き『ユーリ!!! on ICE』よろしくお願いします! pic.twitter.com/xL3VP5Tmfd — 諏訪部順一 Junichi Suwabe (@MY_MURMUR) 29 aprile 2017

『ユーリ!!! ON STAGE』昼夜公演終了致しました。御参加下さった皆さん、会場外から応援して下さった皆さんも、ありがとうございました!そして 新たな「L」を貴方に!御期待下さい!! pic.twitter.com/v89O4GPjBH — 諏訪部順一 Junichi Suwabe (@MY_MURMUR) 29 aprile 2017

il video della esibizione post gara di Yuri Plisetsky alla finale del Grand Prix di Barcelona 'Welcome to The Madness

il Yuri!!! on Ice Coloring Book;

un booklet;

la sessione di registrazione del doppiaggio del pattinatore Stéphane Lambiel, che ha fatto da “inviato” nell'ultimo episodio;

commenti audio per il finale di audio di Kouki Uchiyama, Toshiyuki Toyonaga e Mitsurou Kubo;

il video di una coreografia eseguita dall’ex pattinatore e coreografo Kenji Miyamoto;

l’openig senza titoli di apertura in versione episodio 11;

la sovracopertina disegnata da Tadashi Hiramatsu.

La storia ha come suo fulcro Yuuri Katsuki. 23Enne speranza del pattinaggio su ghiaccio giapponese reduce però da una cocente sconfitta in una competizione importante. Ritiratosi al paese natio nel Kyushu, vive dilaniato tra la volontà di rimettersi in gioco e il desiderio di ritirarsi. L'incombere di un nuovo Grand Prix è un punto di svolta ma è soprattutto l'incontro con altri due pattinatori russi a scuoterlo: Victor Nikiforov, cinque volte campione mondiale, che mostra presto un insolito interesse per Yuuri, e Yuri Plisetsky, giovane promessa di appena 15 anni, chiamato la “Fata di Russia” per la sua eleganza in pista ma che al di fuori si mostra arrogante e volgare come un

delinquente...

Qualche settimana fa sito ufficiale della serie anime ha annunciato che il sesto ed ultimo BD/DVD includerà unmolto speciale:’. Il volume è atteso per il 26 maggio e il video sarà accompagnato per l'appunto dal brano "Welcome to The Madness”, singolo estratto dall’album Oh!Suketora!!! Yuri!!! on Ice Original Skate Song Collection. Eccovene un assaggio:Oltre al video, per coloro che hanno acquistato tutti e sei i volumi, vi sarà un’altra sorpresa: undisegnato da Mitsurou Kubo . Per tutti gli altri il sesto volume recherà:La serie ha debuttato il 6 ottobre 2016 ed è distribuita in streaming sottotitolata in italiano da. L'anime ha riscosso notevole successo di pubblico ed annovera tra i fan anche numerosi pattinatori professionisti, per approfondire sul tema vi consigliamo i nostri speciali:Il progetto nasce dalla collaborazione tra la mangaka Mitsurou Kubo 3.3.7 Byooshi ) e la regista Sayo Yamamoto ( Michiko & Hatchin ) che già aveva diretto il cortometraggio animato "Endless Night", legato anch'esso al pattinaggio su ghiaccio, nell'ambito del progetto Japan Anima(tor)'s Exhibition. Ai due autori, che si incaricano rispettivamente del disegno dei personaggi e della regia/sceneggiatura, si affiancano Tadashi Hiramatsu ( Kiseiju ) per il character design nelle animazioni, Kenji Miyamoto per le figure del pattinaggio, Taro Umebayashi e Taku Matsushiba alle musiche con Keisuke Tominaga in produzione.Molto ricco il cast di doppiaggio a cominciare da Toshiyuki Toyonaga Hideyoshi Nagachika in Tokyo Ghoul ) come Yūri Katsuki; Junichi Suwabe Archer di Fate/Stay Night ) a interpretare Victor Nikifolov e Kouki Uchiyama (Raku in Nisekoi ) nel ruolo di Yuri Prisezki. A loro si aggiungono Jun Fukuyama Lelouch di Code Geass ) nella parte di Takeshi Nishigori, amico d'infanzia e compagno di allenamento di Yuuri, e diverse voci note nei ruoli degli altri partecipanti al alla competizione ovvero: