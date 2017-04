La data di uscita è ancora imprecisata, ma l'attesa è senza dubbio altra tra i fan del brand, e non solo, per la nuova serie Code Geass: Fukkatsu no Lelouch (Lelouch della resurrezione) che vedrà il ritorno (?) del celebre antieroe Lelouche Lamperouge proprio a dieci anni dalla trasmissione della seconda serie di Code Geass Il nuovo trailer pubblicato dalla Sunrise mostra in azione vari personaggi della saga ovvero Kallen Suzaku e anche il protagonista anche se molto da vicino.In anticipo sulla nuova serie, che si suppone in arrivo nel 2018, usciranno quest'anno tre film riassuntivi della serie originale con l'aggiunta di varie nuove scene.Tra il 2009 e il 2010 laha pubblicato in Italia entrambe le serie, che sono anche state trasmesse in tv sul canale digitale terrestre Rai 4, dal 24 settembre del 2009 al 12 agosto 2010, il giovedì, nell'Anime Thursday, con orario d'inizio variabile. Dal giugno 2015, la serie completa è disponibile sul canale di streaming gratuitomentre dal 1 ottobre 2016 la serie è visibile anche sulla piattaformaDynit ha curato anche l'edizione dello spinoff Akito the Exiled ha pubblicato varie serie manga tratte dal brand.