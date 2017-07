Trailer: il futuro non è roseo tra l'amore proibito per legge e i mini robot casalinghi

Koi to Uso Love and lies - sentimentale, scolastico - film (autunno 2017) - sentimentale, scolastico - film (autunno 2017)



Dal regista di Love begins Koi to Uso di Musawo:



Teaser Trailer

Curiosità : nel film il triangolo amoroso sarà composto da una ragazza e due maschi, a differenza del manga originale.





Le bugie sono proibite, l'amore è doppiamente proibito. In un futuro non molto lontano, quando i giovani giapponesi raggiungono i sedici anni, il governo assegna loro un partner da sposare. In tal modo nessuno deve sforzarsi di trovare un partner adatto, e tutti accettano di buon grado il fatto che sia il governo a trovare per loro un compagno compatibile con cui essere felici.

Aoi Nisaka è una liceale intrappolata in un triangolo amoroso con l'amico d'infanzia Yuto Shiba e Sosuke Takachiho, che il governo ha designato come suo futuro marito. In un mondo in cui l'amore è proibito, cosa succederà?





Ani ni Aisaresugite Komattemasu - sentimentale, scolastico - film (30 giugno) - sentimentale, scolastico - film (30 giugno) Trailer musicale Haruka è un fratello maggiore schietto, ma gentile. Setoka è una sorella liceale che gli è molto vicina, e che è stata rifiutata dai ragazzi per cui aveva una cotta per ben 12 volte.

Un bel giorno, il segreto di Haruka viene svelato, proprio quando il primo amore di Setoka, Takane, torna a farsi vivo da lei. E' l'inizio di un'incredibile storia d'amore con un bel fratello o di un pericoloso triangolo?



Ayame-kun no Nonbiri Nikushoku Nisshi - commedia romantica, slice-of-life, vita adulta - film

Arriverà un film anche per il Shodensha e giunto sinora al sesto volumetto:

Ayame è ricercatore in un laboratorio del dipartimento di biologia dell'università T; è anche un "rientrato", ovvero uno di coloro che ha vissuto all'estero per un periodo e ora è rientrato in Giappone. Fa le cose al suo ritmo, ed è un otaku dei dinosauri; Tsubaki è la sua senpai, appassionata studiosa degli scheletri di uccelli e dinosauri. La storia segue lo sviluppo della loro poco ordinaria storia d'amore.



Aino Mating Agency - sentimentale, commedia slice-of-life - drama (luglio 2017)

Una suora e un etologo possono far incontrare i cuori? E' quanto professa il manga di Jun Yagi, la cui versione drama sarà interpretata da Ikusaburo Yamazaki:

Teaser Trailer Shingo Aino, ex professore associato di etologia, è ora direttore di un'agenzia matrimoniale; al suo fianco troviamo Sorella Elizabeth. La quota d'ingresso richiesta è pari a due milioni di Yen, ma d'altro canto l'agenzia gode di una percentuale di successo del 100% nel saper accoppiare i clienti al meglio in base alle specifiche richieste di ciascuno. Il segreto sta proprio nella fase di consulenza di Aino, che trae spunto dalle sue conoscenze di zoologia.



Uchi no otto wa shigoto wa dekinai (My Husband cannot work) - commedia, sentimentale, slice-of-life, mondo del lavoro - drama (luglio 2017) ) - commedia, sentimentale, slice-of-life, mondo del lavoro - drama (luglio 2017)

Teaser Trailer Agli occhi della moglie Sayaka, Tsukasa Kobayashi è il marito ideale: di bell'aspetto, con un'impressionante formazione scolastica alle spalle e un ottimo stipendio. Eppure lui le nasconde un segreto: è totalmente incapace di sbrigare le proprie mansioni lavorative, crea sovente notevoli disguidi ai colleghi, al punto che si convince di non essere proprio più in grado di lavorare lì. Ma poi Tsukasa apprende che la moglie è incinta, pertanto lasciare il lavoro è del tutto fuori discussione. Koshoku Robot - cucina, slice-of-life - drama (giugno 2017) Teaser Trailer La catena di negozi ○×Food Company offre l'opportunità di comprare un robot attraverso un sistema di punti. Ognuno di questi robot, alto solo 25 centimetri, ha l'incarico di aiutare il proprietario a scegliere e preparare pasti sani e adatti al proprio stile di vita. La storia segue tre di questi piccoli robot (Mujaki, Ottori e Yancha) e i loro padroni: una office lady, un salaryman e un uomo di mezza età reduce da un divorzio.

Full Trailer 2

La storia prende piede a Kyoto e racconta gli anni dell'adolescenza di Takatoyo, incentrandosi sulla sua natura incerta e fugace.







Hello New Hero - poliziesco - drama (luglio 2017) - poliziesco - drama (luglio 2017)

Trailer 2





Goro Nanase e Kyusaku Kogure sono entrami detective privati dell'agenzia Akatsuka, condotta da Kaoru Kaze. Un giorno, un cliente chiede loro di ritrovare la figlia, scomparsa il mese precedente.

La stagione estiva sta per arrivare, e i video promozionali si susseguono l'un l'altro; per fare un po' di ordine, raccogliamo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto giungeranno nei cinema giapponesi.