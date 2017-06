Special Clip 60 secondi

L'evento streaming dello scorso 2 giugno ha visto la comparsa dell'attore protagonista

Ricordiamo che il film farà il suo debutto mondiale all'Anime Expo di Los Angeles il 3 luglio 2017, quindi a Berlino in Europa il 7 e in Giappone il 10 luglio; è stata confermata inoltre la futura uscita anche in Italia.L'evento streaming dello scorso 2 giugno ha visto la comparsa dell'attore protagonista Masataka Kubota Light Yagami in Death Note live-action), del regista Kentaro Hagiwara e del mangaka Sui Ishida , quest'ultimo invero non presente fisicamente ma attraverso messaggistica istantanea: è stato proiettato uno speciale video, quindi via chat di You Tube i fan hanno potuto tenere una sessione di domande e risposte in diretta.

Giungono direttamente dal distributorele due clip inedite, rispettivamente di 60 e 30 secondi, del film tratto dal manga Tokyo Ghoul di Sui Ishida, sempre con la theme "Banka" del progetto solista illion di Yojiro Noda dei Radwimps (Your Name.) in sottofondo:Sono poi state diffuse delle immagini che ritraggono l'attore Nobuyuki Suzuki nei panni di Kōtarō Amon, nonché in allenamento per il ruolo, come potrete osservare nella gallery; quindi anche Kureo Mado interpretato da Yo Oizumi con il suo quinque, Shun'ya Shiraishi nel ruolo di Nishio Nishiki e Minosuke Bando per quello di Uta.