tra il 19 e il 25 giugno 2017

Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresastilata in base ai dati forniti da, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.Sono concentrate al vertice della classifica le novità di questa settimana. Nuova uscita ed è nuovamente primo posto perche ora ha come concorrenza un nuovo volume nientemeno che diche supera di un po'Dopo un Magi che ha ancora un certo slancio, troviamo presente un nuovo volume di Kakegurui di cui partirà a breve la serie animata, ed è accompagnato dallo spinoff Kakegurui Twin. Similmente è presente in classifica anche Welcome to the Ballroom (Ballroom e Youkoso), anche qui con un anime in partenza a breve.